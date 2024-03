Treballadors tallen els accessos a les presons de Lledoners i Brians per exigir més seguretat per la mort d'una cuinera a Mas d'Enric

Els funcionaris de presons catalanes, incloses la de Lledoners(Sant Joan de Vilatorrada) i Brians (Sant Esteve Sesrovires), bloquegen des de primera hora del matí els accessos als centres per impedir els canvis de torn com a senyal de protesta per l'assassinat dimecres d'una treballadora a Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), i per demanar més mesures de seguretat i el cessament de la cúpula penitenciària.

Barricades amb pneumàtics i branques

A Lledoners, els treballadors han tallat l'accés cremant pneumàtics, branques i cartons. Davant de la carretera d'accés a la presó de Brians els funcionaris també han situat uns pneumàtics i els han calat foc.

Els funcionaris bloquegen els accessos per tal d'impedir el canvi de torn de treballadors, el primer del matí, i la sortida dels interns que estan en tercer grau, així com les conduccions de presos que tenen cita fora dels centres penitenciaris, com acudir a una citació judicial. Els funcionaris de presons només han permès l'accés a les presons dels agents dels Mossos que aquest matí havien de fer el relleu dels seus companys per garantir la seguretat als centres.

Els funcionaris impedeixen el canvi de torn bloquejant l'entrada / Arxiu particular

En el centre del Catllar (Tarragonès), els empleats han portat un ram de flors i han encès espelmes en record de la treballadora morta. Es queixen també que superen els 800 interns i que haurien de ser presó de categoria 1 i no 2.

Una cartell demanant justícia per a la victima en la protesta dels treballadors de la presó de Mas d'Enric que tallen l'accés / ACN

Demanen la dimissió de la consellera de Justícia

Els sindicats penitenciaris reclamen al Departament de Justícia millores en la seguretat dels centres, després d'alertar d'un increment de la violència en els últims anys. Per a ells, l'assassinat de la cuinera és la "línia vermella" i per això demanen la dimissió de la consellera Gemma Ubasart i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.

En aquest sentit, Ubasart i el seu equip estan reunits monitorant la situació i treballant per a garantir els serveis penitenciaris, indiquen fonts del Departament.

Foguera a les portes de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires / Cedida

UGT ha informat que "tots els centres penitenciaris estan tancats per a rebutjar l'assassinat d'una treballadora de Mas d'Enric, exigir mesures de seguretat i el cessament de la cúpula penitenciària". Per part seva, Acaip ha reclamat una actuació "contundent" del Departament perquè el crim de la cuinera no quedi impune.

El pres que va matar la cuinera havia estat expedientat per una agressió a un altre reclús El pres que dimecres va matar una cuinera a la presó de Mas d'Enric havia estat expedientat fa uns mesos per una agressió a un altre recurs, segons han explicat fonts sindicals a l'ACN. Arran d'aquest expedient, l'home va ser apartat de la cuina temporalment però se li va permetre tornar un cop superada la sanció interposada. Altres fonts han explicat a l'ACN que l'home era autoritari i que no hauria d'haver tornat a la cuina després d'aquest fet.

A banda de les esmentades, també hi ha confirmades concentracions de funcionaris a les presons de Quatre Camins, Puig de les Basses (Girona) i Ponent (Lleida).