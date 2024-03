El conductor mort diumenge a Vacarisses era veí de Sallent

Un veí de Sallent de 52 anys i de nacionalitat anglesa, que respon a les inicials T.J. va morir aquest diumenge a la tarda en un accident a la C-16, al terme de Vacarisses, després d’impactar contra la mitjana de la carretera.

Els serveis d’emergències van rebre l’avís per l’accident prop de 2/4 de 6 de la tarda. Per causes que s’investiguen, la víctima, que conduïa una furgoneta va xocar contra la mitjana, al punt quilomètric 34,8 de la carretera. A conseqüència de l’accident, va morir el conductor i únic ocupant del vehicle.

Arran de la incidència, es van activar nou patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

L’accident va obligar a tallar un carril en sentit Barcelona durant l’actuació dels serveis d’emergències i va generar retencions importants al llarg de la tarda.