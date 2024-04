El detingut per matar el fill i apunyalar la mare a Bellcaire reconeix parcialment els fets durant la reconstrucció

L'home que presumptament ha matat el fill de 5 anys a ganivetades i ha ferit de gravetat la mare de la criatura a Bellcaire d'Empordà (Baix Empordà) ha tornat a l'escena del crim. Els Mossos d'Esquadra l'han traslladat fins al domicili, on ha arribat cap a 1/4 de 5 de la tarda. Assistit per la seva advocada, el detingut ha accedit a participar en la reconstrucció dels fets i ha reconegut parcialment els fets davant els investigadors i la comitiva judicial. La diligència ha acabat cap a 3/4 de 6, quan un cotxe dels Mossos se l'ha tornat a endur. Al carrer, veïns l'han increpat cridant-li "assassí". L'home està pendent de passar a disposició judicial. La mare, de 29 anys, continua ingressada a l'hospital Trueta en estat crític, estable i pronòstic reservat.

Segons fonts properes al cas, durant la reconstrucció que han fet a l'escena del crim davant la comitiva judicial i els investigadors dels Mossos d'Esquadra, el detingut ha reconegut que aquest dimecres a la matinada ha fet servir les seves claus per entrar al domicili. També ha admès que anava armat amb una navalla.

La parella estava en tràmits de separació, segons les mateixes fonts. A dins de l'immoble, hi havia la mare, de 29 anys, i el petit, de 5 anys. L'arrestat ha afirmat que s'ha dirigit fins a l'habitació de la dona, on hi havia la mare i el nen dormint, i s'ha llançat damunt d'ella. Segons la seva versió, ha estat aleshores quan ha sentit el petit plorant, l'ha "empentat" i el nen se n'ha anat cap a la seva habitació.

L'home, de 27 anys, ha afirmat que l'última imatge que té del petit és estant de bocaterrosa i immòbil al seu llit. Fonts properes a la investigació han indicat a l'ACN que el nen tenia diverses ganivetades a la zona del pit.

Després de perpetrar l'atac, el detingut ha explicat que ha marxat del domicili però que ha tornat una estona més tard. En aquell moment, s'ha trobat la dona a la porta i l'ha arrossegat de nou cap a dins de l'immoble. L'home ha afirmat que llavors l'ha colpejat a la cara amb un objecte de ferro i ha fugit del domicili.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a 3/4 de 6. Fonts del cas indiquen que la dona ha aconseguit sortir de l'habitatge i avisar una veïna, que ha estat qui ha trucat a emergències.

Detingut a Albons

Segons informa el TSJC, el jutjat d'instrucció 1 de la Bisbal d'Empordà, en funcions de guàrdia, s'ha fet càrrec dela investigació de la mort violenta del menor i les ganivetades causades a la dona (que són el fill i la parella del suposat autor).

La comitiva judicial (encapçalada per la jutgessa, la lletrada de l'administració de justícia, el fiscal del jurat Enrique Barata i el forense) ha fet aquest dimecres al matí l'aixecament del cadàver. Després, juntament amb la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a la regió policial de Girona i la policia científica han començat la inspecció ocular de l'escena del crim.

Mentre feien la diligència, cap a les 11 del matí, els Mossos han informat de la localització i detenció del sospitós, a Albons. Per això, el jutjat ha ordenat aturar la inspecció per assignar defensa d'ofici a l'arrestat i traslladar-lo fins al domicili familiar. Ja en presència d'ell, i assistit per una advocada, han completat

L’alcalde de Bellcaire d’Empordà llegeix un manifest de rebuig a la violència vicària i condemna el crim que ha patit el municipi abans del minut de silenci / ACN/Aleix Freixas

la inspecció ocular per recopilar proves i vestigis i han fet la reconstrucció dels fets.

El jutjat està pendent de rebre l'atestat dels investigadors abans que detingut passi a disposició judicial. El TSJC informa que no consten procediments oberts entre la parella.