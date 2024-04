Els Mossos busquen dues germanes bessones menors d'edat desaparegudes a Sant Feliu de Codines

Els Mossos d'Esquadra han emès missatge a les xarxes socials amb què demanen ajuda a la ciutadania per localitzar dues germanes bessones menors d'edat que van desaparèixer el passat 19 de març a Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental). Es tracta de dues noies que responen als noms de Sara i Sulaminta.

Segons ha difós el cos a través de les xarxes socials, les dues joves vestien pantaló llarg i jaquetes de color negre. El cos policial també ha explicat que les desaparegudes són dues menors tutelades per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGIA).

Les dues menors no van tornar al centre on viuen quan ho havien de fer. També segons els Mossos no és la primera vegada que ho fan.