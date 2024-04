Detenen tres homes i desmantellen dues plantacions de marihuana en naus del polígon de Les Comes d'Igualada

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada van detenir el passat 23 d'abril tres homes, de 34, 36 i 52 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. A principis de febrer en el marc d'una investigació en una nau d'Igualada per la possible existència d'una plantació de marihuana, els mossos van detectar més plantacions a altres naus de la mateixa zona del polígon Les Comes.

Durant els dies posteriors, els investigadors van detectar que a dues naus del carrer Dinamarca i de l'avinguda d'Europa possiblement hi havia cultius de marihuana. Després de recollir indicis suficients, el passat dimecres es va fer una entrada i perquisició a cadascuna de les naus.

A la nau del carrer Dinamarca es van trobar 1.982 plantes, totes tallades i penjades pel seu procés d'assecament, i a l'altra se'n van localitzar 1.824 en diferents estats de creixement, entre totes dues un total de 3.806 plantes. En els dos llocs hi havia diferents estances amb una complexa instal·lació amb ventiladors, aparells d'aire condicionat, focus i altres estris per afavorir el seu cultiu.

En una de les entrades es va localitzar i detenir una persona, i a l'altra es van localitzar dos homes que van intentar fugir per la teulada, però en veure's rodejats pels mossos van tornar a accedir a dins i van quedar detinguts per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública. A tots els detinguts també se'ls va denunciar per defraudació de fluid elèctric.

A més, s'han denunciat dos homes que també estarien relacionats amb la plantació. Un d'ells seria l'encarregat de subministrar les eines i el material necessari pel cultiu, i l'altre seria el propietari de les naus.

Els detinguts van passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.