La regió pot canviar en nou mesos una comissària que només n’ha exercit cinc

La Regió Policial Central podria viure un nou canvi de comissari només nou mesos després del nomenament de l’actual, Alícia Moriana, que si és elegida major i abandona la comissaria, haurà exercit només cinc dels nou mesos en què haurà ostentat el càrrec. Moriana és comissària des del juliol del 2023, però de l’octubre al gener d’enguany va fer una estada laboral a la Comissió Europea que la va mantenir al marge del càrrec. En cas que sortís elegida com a major, seria la comissaria més breu almenys de la darrera dècada.

Moriana, que és doctorada en Dret i acumula 28 anys d’experiència al cos, va entrar com a comissària de la regió l’estiu del 2023, en substitució de Cristina Manresa. Va assumir el càrrec després d’estar al capdavant de l’Escola de Policies i va esdevenir la segona dona que lidera la regió policial després de Manresa. Tres mesos després del seu nomenament, però, va ser seleccionada per participar en un programa de la Comissió Europea dedicat al crim organitzat i al tràfic de drogues que es va allargar des de l’octubre fins al gener. En aquest temps que va estar treballant a Brussel·les, va haver d’interrompre les seves funcions com a cap de la regió central.

A partir del mes de gener, ja es va reincorporar al càrrec, però ara la seva continuïtat està a l’aire després d’haver-se presentat a la convocatòria de la nova plaça de major dels Mossos. Es tracta de l’oficial de màxima categoria del cos, independentment de si n’és el màxim responsable, cosa que no depèn de l’escalafó sinó d’un nomenament polític. Moriana competeix per assolir aquesta posició amb l’actual comissari en cap del cos, Eduard Sallent, que també opta a la plaça. La decisió recau en el director general de la Policial, Pere Ferrer, que haurà d’emetre un informe previ en relació amb la persona participant que es consideri més idònia per ocupar aquest lloc ofert.

Actualment, ja hi ha un major que no és el màxim responsable, Josep Lluís Trapero. Si Moriana assolís aquesta posició i Sallent continués de màxim responsable, n’hi hauria dos.

La comissària va parlar sobre la decisió d’optar a la plaça de major en el marc del Dia de les Esquadres, que es va celebrar dimecres al Món Sant Benet. «M’he presentat perquè em ve molt de gust i em sento preparada per assumir aquesta responsabilitat», va dir.

Quatre comissaris en una dècada

Durant la darrera dècada, la Regió Policial Central ha tingut quatre comissaris diferents que s’han succeït en el càrrec. Des del 2013 fins al 2019, el màxim responsable de les comarques centrals va ser Sergi Pla, que va estar sis anys al càrrec. L’any 2019 el va succeir Josep Lluís Rossell, que es va mantenir com a responsable del cos a les comarques centrals fins a finals del 2020, moment en què va entrar Cristina Manresa, que es va convertir en la primera comissària de la regió central. El seu relleu també ser assumit per una dona, Alícia Moriana, que ara podria assolir el rang més alt dels Mossos.

