Cinc persones han mort a les carreteres de la regió central en el primer quadrimestre de l'any

Cinc persones han perdut la vida en els cinc accidents mortals que s'han registrat des de principi d'any a les carreteres de l'àmbit territorial que cobreix Regió7. Els accidents han tingut lloc a la C-55, C-25, C-37, N-260 i C-451. Entre les víctimes, hi ha dos vianants i un motorista, que formen part de col·lectius considerats més vulnerables a la carretera. L'any passat a la Catalunya central hi va haver quatre víctimes de trànsit en tres accidents mortals.

En el conjunt de Catalunya, el Servei Català de Trànsit informa que, fins al 30 d'abril, han perdut la vida 35 persones en 33 accidents mortals. Durant el primer quadrimestre de l'any passat, van morir 51 persones en 42 sinistres mortals, fet que suposa una reducció del 31,5%. Si ho comparem amb el 2019, any de referència amb 54 morts en 52 sinistres, la reducció és del 35%. Al llarg d'aquests primers quatre mesos del 2024 també s'ha registrat una reducció del ferits greus, un 9% menys que en el mateix període del 2023.

Tipus de vehicle i d'accident

Cal assenyalar la reducció de víctimes mortals dels col·lectius vulnerables respecte als anys anteriors. Aquests primers quatre mesos la reducció de víctimes mortals en col·lectius vulnerables és del 38% respecte al 2023 i una reducció del 40% respecte al 2019.

De les 35 víctimes mortals, una tercera part eren de col·lectius vulnerables, en concret, 11 eren motoristes i 2 eren vianants. En aquest sentit, convé destacar que es manté una contenció de la sinistralitat de motoristes, amb dos motoristes morts menys que en el mateix període de l'any passat i un menys que el primer quadrimestre de 2019. Quant als vianants, s'ha passat de 7 persones mortes atropellades l'any passat a dues aquest primer quadrimestre. A més, des de principi d'any, no hi ha hagut cap víctima ciclista (el primer quadrimestre de 2023 n'hi havia hagut 1 i en el mateix període de 2019, 2).

Per contra, convé destacar que, des de principi d'any, hi ha hagut 6 víctimes mortals que viatjaven en furgoneta, quan en el mateix període de l'any passat no se n'havia registrat cap (el 2019 sí que hi va haver 5 morts en furgoneta).

Pel que fa al tipus de sinistre, dels 33 accidents mortals, 12 han sigut sortides de via i hi ha hagut 8 xocs frontals i també 8 xocs laterals.

Víctimes per sexe i edat

De les 35 víctimes mortals a les carreteres catalanes aquests primers quatre mesos, 31 eren homes i 4 eren dones, i la majoria eren els que conduïen el vehicle amb què viatjaven. Així, dels homes morts en accident, 27 eren conductors, 2 passatgers i 2 eren vianants. En el cas de les quatre dones, 3 eren conductores i 1 passatgera.

Pel que fa a l'edat de les víctimes, el 52% de les víctimes mortals tenien més de 55 anys. A més convé destacar que respecte al mateix període de l'any passat, a la franja d'edat d'entre 65 i 74 anys s'ha passat d'una víctima mortal a 6 persones mortes.

Vies i franges horàries

Si ens fixem en les vies on han tingut lloc els sinistres mortals, cal destacar que hi ha una dispersió molt gran, ja que dels 33 accidents mortals, tots s'han registrat a vies diferents, a excepció de la C-25 i la C-31 on hi ha hagut 2 accidents mortals. A més, a la C-51 i a la T-310 els accidents que hi ha hagut van ser amb 2 víctimes cadascun.

Hi ha hagut una reducció de víctimes mortals a l'autopista AP-7 des de l'alliberament de peatges. Durant els primers quatre mesos del 2019 (abans de la gratuïtat) s'havien produït 3 víctimes mortals, el 2022 s'havien produït 10 víctimes mortals, al 2023 3 víctimes mortals i enguany hem de lamentar la mort d'una persona.

Si analitzem les morts per franja horària, la majoria de les víctimes, 19 de les 35, es van accidentar a la tarda i, en concret, 14 ho van fer en tardes de divendres o vigília de festiu, de cap de setmana o de festiu. També cal destacar que els matins dels dies feiners acumulen 7 víctimes mortals.