Mor David Donet, l'anomenat pederasta de Castelldans

David Donet, l'anomenat pederasta de Castelldans (Garrigues), ha mort, segons ha avançat el periodista Carles Porta i han confirmat a l'ACN fonts penitenciàries. Donet, condemnat a 51 anys de presó el 2015 per abusar de forma continuada de menors que acollia a casa seva, va morir el 20 d'abril a l'Hospital Penitenciari de Terrassa.

El 2015 l'Audiència de Lleida condemnava Donet a mig segle de presó, mateixa pena proposada per la Fiscalia i per l'acusació particular i acceptada per la defensa. El cas es va destapar el juliol del 2013. Al judici, Donet va reconèixer els abusos a vuit menors. Els Mossos van trobar a casa seva 13.620 fotografies i 306 vídeos de contingut pedòfil gravats entre el 1998 i el 2008.