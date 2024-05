Les línies de tren R3 i R4 nord poden trigar dos mesos a recuperar la normalitat per l'avaria "estructural" a Montcada

El Govern avisa que l'avaria a Montcada és "estructural" i les reparacions per recuperar la normalitat a l'R3 i l'R4 poden durar dos mesos. Tenint en compte el grau d'afectació, la Generalitat ha considerat que el pla de mobilitat proposat per Renfe, amb 22 busos que uneixen Montcada amb la Sagrera, és "insuficient" i ha demanat una auditoria independent sobre l'incident per assegurar que s'havien pres les mesures necessàries per evitar un curtcircuit generalitzat. "No entenem que si la incidència s'ha produït a Montcada Bifurcació, com és que les afectacions s'han produït al Clot i a Sagrera?", s'ha preguntat el secretari de Mobilitat, Marc Sanglas, després de la reunió d'urgència amb l'Ajuntament, Renfe i Adif d'aquest diumenge.

En canvi, les incidències provocades per dos incendis als túnels de Barcelona podrien resoldre's al llarg de dimarts, quan podrien tornar a operar en la seva totalitat la línia R1, que ara acaben a Badalona, i el ramal sud de l'R4, que només opera fins a l'Hospitalet de Llobregat.

La Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, Renfe i Adif han creat un comitè de crisi que es reunirà demà a les 12h00 i a les 18h00. Aquest dilluns la situació a la xarxa de transports del país "serà complicada", segons Sanglas, que ha insistit en la necessitat d'augmentar els busos alternatius a l'R3 i R4. "En el cas de la R4 es disminueixen les freqüències de sis a dos, serà una de les línies més col·lapsades segur i per tant hem demanat un reforç d'autobusos", ha dit assegurat el secretari de Mobilitat i Infraestructures.