Troben un cos a la zona on es buscava el banyista desaparegut fa quatre dies a Roses

Els equips d'emergència han trobat un cos aquest diumenge al migdia a la zona on es buscava el banyista desaparegut a Roses (Alt Empordà). El cadàver s'ha localitzat cap a les 12.45 hores a uns 10 metres de profunditat i a tocar de la piscifactoria, a la badia de Roses. Falten les comprovacions pertinents per assegurar que la víctima és el jove francès de 20 anys, que dijous passat va desaparèixer mentre nedava de matinada amb un amic a la platja de Santa Margarida. L'alerta la va donar el mateix amic, que estava amb problemes en una zona propera a l'espigó i va ser rescatat per una embarcació particular. Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Mossos, Bombers de la Generalitat i Policia Local de Roses han treballat quatre dies en la recerca.

Els equips d'emergència han focalitzat els seus esforços a la zona subaquàtica entre Roses i la desembocadura del Fluvià. Els Bombers hi han treballat amb sis dotacions -amb GRAE subaquàtic i GRAE muntanya amb helicòpter-, mentre que la Guàrdia Civil havia començat a treballar des de l'aire aquest diumenge amb un avió especialitzat en buscar persones naufragades (CN-235), a través d'un sistema de radar i càmeres de diferents característiques.