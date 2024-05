El consell de la Policia Nacional: "No paguis aquesta multa"

Periòdicament, les forces i cossos de seguretat de l'Estat alerten del 'phishing', una tècnica delictiva en la qual ciberdelinqüents es fan passar per organismes oficials per a sostreure dades de les possibles víctimes amb les quals estafar-los diners. Ara, la Policia Nacional alerta d'un enviament massiu de missatges usurpant la identitat de la DGT.

En aquesta ocasió, els ciberdelinqüents insten a fer un pagament de només 19 euros en menys de 24 hores per a satisfer la multa contreta amb la DGT. El fet que la quantitat sigui tan baixa (19 euros) i la urgència amb la qual cal realitzar l'operació (només 24 hores) fa que siguin molts els que, davant el dubte, punxin en l'enllaç per a pagar la quantitat requerida.

Per sort, existeixen diverses maneres de detectar si un enllaç conté virus o si, per contra, redirigeix a una pàgina segura. Per a això, és necessari copiar l'enllaç (anant amb compte de no obrir-ho) i posar-ho en una pàgina de detector de virus.