Mor un ciclista atropellat per un camió a la T-310, a Mont-roig del Camp

Un ciclista ha mort aquest dilluns al migdia després de ser atropellat per un camió a la carretera T-310, a l'altura del terme municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan faltaven dos minuts per 1/4 d'1 del migdia. El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 14 de la carretera. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió mortal.

En l'accident hi han treballat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels bombers i dues ambulàncies del SEM. En aquests moments, segons el Servei Català de Trànsit (SCT), s'està donant pal alternatiu en aquest punt de la T-310.