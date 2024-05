Barcelona compta amb 15 lladres multireincidents molt actius en els darrers tres mesos

Els cossos i forces de seguretat que operen a Barcelona tenen detectats 15 lladres multireincidents que estan molt actius a la ciutat els últims tres mesos. Així ho han explicat representants dels Mossos d'Esquadra que han participat en la segona sessió de la comissió d'estudi sobre la multireincidència de l'Ajuntament de Barcelona aquest dijous.

Entre l'octubre del 2023 i el març del 2024 es van detectar 174 sospitosos amb una alta activitat delictiva i el març passat 102. Això no obstant, la intendent a coordinadora d'investigació a Barcelona dels Mossos, Sònia Rius, ha explicat que les forces policials tenen una llista de 15 multireincidents amb més activitat en els últims tres mesos.

Rius també ha reconegut que una forma de combatre eficaçment la multireincidència a la ciutat és incrementar les penes del delicte de receptació, ja que molts objectes robats es compren per persones amb connexions al mercat negre. A més, ha assegurat que els lladres cada vegada estan "més preparats" sobre la manera d'actuar policial i atents a allò que els permet el sistema judicial i que els delictes a Barcelona han augmentat "de manera exponencial" els últims anys.

Per part seva, l'intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, cap de la Unitat de Recerca, ha assenyalat que aquests furts tenen un fort impacte sobre les víctimes. "La figura del multireincident és una persona que en viu", ha explicat l'intendent qui ha remarcat que s'ha d'actuar de manera global contra totes les baules de la cadena, ja que moltes vegades són bandes organitzades.

A més, ha explicat a la comissió que el furt més habitual a Barcelona és el del telèfon mòbil, seguit de la cartera i la bossa mentre que després hi ha els robatoris en comerços i els rellotges. En aquest sentit, els representants policials insten a endurir el càstig relacionat amb el telèfon mòbil pel greu perjudici per a les víctimes, ja que contenen dades personals i material sensible sobre els propietaris.

Els representants policials també han destacat la necessitat incrementar la col·laboració entre forces de seguretat, perquè moltes bandes són itinerants de multireincidents per ciutats espanyoles i europees. Per això Juan Venegas, responsable de seguretat de la delegació del Govern a Catalunya, ha remarcat que a l'estiu poden arribar a Barcelona grups criminals que abans passat pels Jocs Olímpics de París, i per això va instar a intensificar l'intercanvi d'informació.