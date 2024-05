El robatori de coure a Rodalies va ser del triple de metres del que va dir el Govern i va passar a Barcelona, no a Cerdanyola

El robatori de cable de coure que va afectar Rodaliesel passat diumenge 12 de maig, jornada electoral, va ser al terme municipal de Barcelona. Així ho determina un informe dels Mossos d'Esquadra presentat al Jutjat d'Instrucció número 8 de Cerdanyola del Vallès. Per aquest motiu, la jutgessa ha decidit inhibir-se a favor del partit judicial de Barcelona que ara haurà d'adjudicar la investigació per aquest incident a un dels seus jutjats.

En una interlocutòria, la jutge de Cerdanyola assenyala que "el tall i la sostracció dels 120 metres de cable de coure –el triple de l'apuntat pel ministre Óscar Puente, que el va xifrar en 40 metres– va ser en coordenades geogràfiques situades al partit judicial de Barcelona" i afegeix que davant d'aquesta informació "aquest jutjat no té competència per fer la investigació i procedeix a inhibir-se a favor dels Jutjats de Barcelona".

Denúncia

Dimarts passat, Adif va presentar una denúncia per la sostracció del cable de coure a la línia convencional Manresa-Barcelona i assegurava que el robatori va ser dins del terme municipal de Montcada i Reixac, concretament al costat de l'estació de Montcada-Bifurcació. La denúncia anava acompanyada d'un plànol del lloc, fotografies de les instal·lacions, les incidències provocades i la informació de la gestió del sinistre amb les línies i els serveis afectats per aquest robatori.

"A conseqüència del tall també es van produir diversos incendis", assenyala el jutjat, que després d'analitzar la denúncia es va voler assegurar que el robatori va ser a les coordenades descrites per Adif. Per això, es va demanar un informe a l'Àrea de Recerca Criminal dels Mossos d'Esquadra "per delimitar exactament el punt en què es va produir el fet delictiu per poder determinar la competència territorial".

Tres inspeccions oculars

Aquest dimecres, els Mossos van presentar l'informe, en què indiquen que, després de fer tres inspeccions oculars tècniques policials, "van concloure que el punt on es detecta la sostracció dels 120 metres de coure coincidia amb les coordenades facilitades a la denúncia" però que "corresponia al Partit Judicial de Barcelona", a diferència del que deia Adif a la seva denúncia.

El ministre Óscar Puente va assenyalar en la seva compareixença que el material sostret pujava a 40 metres, però els Mossos ara el xifren en 120 metres. A més, Puente va fer lliscar la possibilitat que l'acte es tractés d'un sabotatge. La investigació policial, això no obstant, apunta a una sostracció possiblement comesa per una banda organitzada.

El jutjat de Cerdanyola del Vallès destaca que la denúncia d'Adif es va presentar pels possibles delictes de robatori amb força o desordres públics i afegeix que "el tall es va produir en paral·lel al cable de la catenària", cosa que "va produir incendis en diversos punts del servei ferroviari i va afectar greument la jornada electoral".