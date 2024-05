Maltractaments a la guarderia dels famosos: la jutgessa interroga la directora i encarrega un informe definitiu a la policia

Humiliats, desatesos i mal cuidats, els nens de l'Escola Infantil Pecas, ubicada a Pozuelo de Alarcón, una de les zones més riques de Madrid, haurien patit assetjament tant físic com psicològic per part d'alguns dels seus professors. Això és, almenys, el que expliquen a El Periódico de España, del mateix grup editorial que aquest diari, fonts coneixedores de la investigació. "Ets un fracassat", li hauria arribat a dir una cuidadora a un dels petits. I també hi hauria documentades empentes, bufetades i nens molt petits tancats en habitacions a les fosques com a càstig.

Ara, cinc mesos després de sortir a la llum el cas, i segons ha pogut saber aquest diari, es faran dos avenços fonamentals per intentar aclarir el que ha passat en aquesta guarderia: d'una banda, la jutgessa té previst interrogar aquest dilluns al Jutjat d'Instrucció Número 3 de Pozuelo de Alarcón la directora de la guarderia Pecas, que consta com a investigada, i dos testimonis més. De l'altra, la policia presentarà properament un informe definitiu sobre el contingut de les càmeres de videovigilància de l'escola bressol.

Les poques persones que han vist el material fins ara—perquè el cas es mou, en tractar-se de menors, en la màxima prudència—, parlen d'unes imatges molt sensibles, tant per la gravetat del que ha passat com per la poca edat dels nens. La denúncia, de fet, no va sorgir dels pares, que van conèixer el que va passar arran de la sortida a la llum del cas, sinó per la denúncia d'una noia en pràctiques que va decidir elaborar un informe per denunciar els maltractaments que estava veient a l'escola bressol.

En aquest centre educatiu, on hi hauria nens de zero a tres anys i que està ubicat en una de les localitats més riques d'Espanya, hi havia matriculats fills de futbolistes de l'Atlètic de Madrid com Antoine Griezmann, Álvaro Morata o Mario Hermoso, així com de l'entrenador, Diego Pablo Simeone. Fonts de la investigació ja han negat que cap d'aquests menors formin part de les presumptes víctimes. El centre ja ha tancat.

Empenta i bufetades

Fa dos mesos, María del Carmen Neira, la magistrada titular d'aquest jutjat, va convocar els pares de nou nens afectats pel que va passar a la guarderia Pecas perquè visionessin part de de les gravacions de les quals disposaven i decidissin si volien personar-se en la causa.

"Hi ha imatges difícils de veure", resumeixen fonts properes al cas. Per exemple, i segons ha transcendit de la documentació que hi ha al jutjat fins ara, una de les cuidadores hauria empès, bufetejat i copejat al cap amb un llibre nens de poc més d'un any. També hauria tancat petits a habitacions fosques com a càstig.

Per exemple, Ignacio Gordillo, advocat d'una de les famílies que va estar present durant aquest visionat al febrer, va explicar a aquest diari que en una de les imatges que se li han mostrat a la seva representada es pot veure el “plor prolongat” del nen sense rebre l'atenció necessària. Aquest tipus de comportaments, segons es va dir durant la vista del febrer, hauria provocat seqüeles psicològiques en alguns nens.

Fins ara, la investigació se centra en cinc treballadores de la guarderia Pecas i en la seva directora, algunes com a responsables directes de les vexacions i altres com a col·laboradores necessàries per omissió d'auxili, ja que, per exemple, altres treballadores haurien recomanat a la jove becària que tramités la seva denúncia directament amb la universitat i no amb la directora de l'escola bressol.