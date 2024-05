Un SMS fraudulent estafa sobre el cobrament de la declaració de la renda

Els Mossos d’Esquadra han alertat d’un nou intent d'estafa, a través del mètode ‘phishing’, en què ciberdelinqüents utilitzen un missatge SMS per intentar suplantar la identitat de l’Agència Tributària i obtenir dades personals i fiscals de la potencial víctima.

En el missatge t'ofereixen un retorn dels diners de la declaració de la renda a canvi de documentació. Per a dur a terme el reclam, et demanen que seguexis un enllaç. El cos policial ha compartit a través de Twitter un exemple d'aquest tipus d'estafa i informa que cal evitar seguir l'enllaç per evitar que el teu dispositiu s'infecti amb un virus.