La dona morta a Esparreguera tenia 29 anys i va néixer a Òdena, tot i que no vivia al municipi

La dona morta diumenge al vespre a Esparreguera (Baix Llobregat) tenia 29 anys i va néixer a Òdena (Anoia), tot i que no vivia al municipi, han confirmat a l’ACN fonts coneixedores. Els Mossos d’Esquadra investiguen el cas com una mort violenta.

Cap a tres quarts de nou de la nit de diumenge es va rebre un avís d’un possible accident de trànsit. Mossos i Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van adreçar al lloc i no van poder salvar la vida a la dona. Les primeres comprovacions apuntaven al fet que la víctima podria haver patit un atropellament accidental, per la seva posició en la calçada, però després de realitzar diverses comprovacions, els agents el van descartar.

El cos presentava nombroses ferides i no totes compatibles amb l'impacte d'un vehicle. Per això, s'està a l'espera del resultat de l'autòpsia per determinar les causes de la mort de la víctima. Sense descartar la teoria de l'atropellament, voluntari o no, els agents han iniciat altres vies de recerca que apunten a una mort violenta de la dona, ja sigui assassinat o homicidi.

El jutjat d’instrucció número 3 de Martorell es va ocupar de l’aixecament del cadàver.