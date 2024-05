Els Mossos de Manresa alerten que les estafes per internet van en augment

Les estafes estan a l'ordre del dia. Cada vegada és més fàcil patir-ne alguna o tenir algun conegut que n'hagi estat víctima. Els Mossos alerten que internet fa que sigui molt més fàcil estafar perquè els infractors adquireixen un anonimat que fins ara no tenien. Una de les que ha incrementat més és l'estafa bancària, en la qual els estafadors suplanten la identitat de les entitats bancàries per obtenir dades personals i sensibles dels clients.

El caporal de la Unitat d’Investigació Bàsica de Manresa, Joel Casasayas, que fa anys que es dedica a investigar les estafes, explica que els estafadors t'envien un missatge per fer-te creure que hi ha hagut un intent de moviment en el teu compte bancari. Són missatges que s'envien de forma massiva a milers de persones, de forma que no solen anar dirigits explícitament al client, i normalment porten com a referència el nom de l'entitat bancària. "Avui en dia, és factible falsificar els números des d'on s'envien els missatges", subratlla.

Normalment, diu que primer arriba un SMS i, a vegades, també un correu electrònic o, fins i tot, una trucada dels estafadors fent-se passar per treballadors del banc, "fet que provoca que donis més credibilitat al problema". En aquest sentit, lamenta que "és molt més fàcil caure-hi" i recorda la importància de "parar" i trucar directament al banc o comprovar si realment hi ha un moviment al teu compte, "però sobretot sense enviar cap codi o clicar sobre enllaços que et dirigeixen cap a pàgines copiades dels bancs per robar-te les claus i tenir accés al teu compte".

L'estafa de Wallapop

A banda de l'estafa bancària, el caporal indica que n'hi ha d'altres tipus que també són molt freqüents com la de Wallapop. "Els estafadors contacten amb la víctima amb l'excusa que estan interessats a comprar un producte", explica l'investigador. A partir d'aquest moment, assegura que es van guanyant la teva confiança amb "l'objectiu de portar-te cap a on ells volen, que és fer-te sortir de l'aplicació". Un cop ho han aconseguit, et demanen que els enviïs una fotografia del revers de la targeta o, en algun cas, fins i tot, sol·liciten un ingrés de diners. "Si t'ho pares a pensar, no té massa sentit que et facin pagar a tu, que ets el venedor, però la pressa per vendre et pot jugar una mala passada", remarca.

Donar likes a canvi de diners

Una altra de les estafes que ha aparegut en els darrers mesos és la dels likes. En aquesta, t'escriuen a través de WhatsApp per proposar-te una feina que consisteix a posar 'm'agrada' a determinats perfils d'Instagram o altres aplicacions a canvi de diners. Sorprenentment, els estafadors t'envien els diners una vegada has posat like als perfils indicats, tot i que són imports petits. Quan aconsegueixen generar una confiança, demanen que els enviïs una tranferència que et serà retornada amb beneficis. "Molts hi accedeixen i els seus ingressos van creixent fins que arriba un punt que els roben els diners invertits, que poden ser mil euros o més diners", adverteix.

Grups criminals organitzats

El caporal apunta que és complicat recuperar els diners robats i sempre dependrà del banc o de l'assegurança contractada. "En el moment que reben els diners, de seguida els traslladen en altres comptes sovint estrangers i aleshores es dificulta molt el seguiment", afirma. De fet, diu que majoritàriament darrere de les estafes "hi ha grups criminals organitzats de fora del país que envien missatges massius a números aleatoris". Tanmateix, puntualitza que, de tant en tant, hi ha algun cas local, "com un estafador detingut a Berga que es feia passar per un treballador del banc per sostreure els diners de les víctimes".

Amb tot, recorda la importància de denunciar per tal d'afavorir en la investigació de les estafes i en la seva prevenció. "A la majoria de les víctimes els fa vergonya denunciar perquè se senten malament per haver caigut en el parany, però és important remarcar que en un mal moment a tothom li pot passar, siguis un adolescent, una persona gran o el treballador d'un banc". Casasayas subratlla que els estafadors "ens fan actuar sota pressió perquè no pensem, per això és important mantenir la calma quan es rebem un missatge estrany que ens faci sospitar".

Subscriu-te per seguir llegint