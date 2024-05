L'última trucada del net segrestat i assassinat pel seu avi: "Papà, puc quedar-me a dormir amb ell?"

Res va ser igual en la família des del 19 de març. Aquest dia, l'avi Pepe, 71 anys i malalt d'apnea, es va adormir al volant del seu cotxe i es va encastar contra l'entrada d'un túnel en la carretera de Loja a Huétor Tájar (Granada). A l'interior del vehicle hi anaven la seva dona, la seva filla i els seus dos nets. Les dues dones van morir. La nit del diumenge al dilluns, dos mesos després d'aquest accident, l'avi Pepe es va tancar amb els seus nets i els va matar abans de suicidar-se.

Des d'aquells dies de març, l'avi sofria una depressió. Vivia en el segon pis de la casa familiar. En el primer quedaven els seus nets i el seu gendre, vidu, que segons els testimoniatges recollits per la Guàrdia Civil, no podia evitar, a vegades, culpar a l'ancià de la mort de la seva esposa.

Des d'aquells dies, el gendre no deixava que l'avi gaudís de molt de temps amb els seus nets. "Només bon dia i bona nit", han explicat persones del seu entorn als investigadors.

Escopeta de caça

Els agents estan reconstruint el que va ocórrer a la casa familiar la nit del diumenge. Les dades que han recaptat fins ara indiquen que l'avi Pepe li va retreure una vegada més al seu gendre que no li deixés passar més temps amb els seus nets. En conseqüència, va baixar al primer pis amb la seva escopeta de caçador, calibre 12. Va apuntar amb l'arma directament al seu gendre, que va sortir fugint de la casa i va cridar als serveis d'emergència. Eren les onze menys vint de la nit.

Un nen enguixat

L'ancià es va endur els dos nens, de 10 i 13 anys, al pis de dalt, on ell viu. El nen gran portava escaiola en una cama per l'accident de trànsit del mes de març. L'avi va treure el cap llavors al balcó i va fer dos tirs d'escopeta a l'aire. Poc després van arribar a la zona els primers guàrdies civils. L'avi Pepe es negava a sortir, no demanava res, només que marxessin i el deixessin amb els seus nets. Tenia tres telèfons amb ell -dos mòbils i un fix-.

Els guàrdies civils van entrevistar el gendre, pare dels nens. L'home els va dir que l'ancià volia els seus nets, creia que volia fer-li mal a ell, mai a les criatures. Abans de les onze de la nit, el pare dels infants va rebre una trucada des d'un telèfon de l'avi. Era el seu fill gran. Va ser l'última vegada que va parlar amb ell.

-"Papà, puc quedar-me a dormir amb l'avi?".

L'home intentava guanyar temps per a recuperar als seus fills.

-"Pots, però abans vull que et vegi un metge, a veure com tens la cama".

Algú va tallar la comunicació. Els investigadors creuen que va ser l'avi. La veu del net gran va sonar tranquil·la. Del petit, Guillermo, no se sap res. La casa va quedar en silenci. De tant en tant, l'avi sortia a la finestra.

"Després parlo amb vosaltres"

Cap a les tres del matí van arribar des de Madrid agents de la Unitat Especial d'Intervenció, especialistes en rescats d'ostatges. L'avi va insistir que no volia parlar amb ningú i demanava que marxessin. Va anunciar que parlaria amb els guàrdies més tard, al matí, després, deia, de vestir els nens i que anessin al col·legi.

Una altra vegada el silenci. Passades les vuit i vint del matí els guàrdies civils van decidir entrar a la casa. Van trobar l'avi Pepe al lavabo. S'havia disparat un tret amb la seva escopeta. En una habitació van trobar el net gran, que tenia un altre tret letal en el cos. I en un altre dormitori, van trobar el petit Guillermo. El seu avi l'havia asfixiat.

A falta dels resultats de les autòpsies, els investigadors creuen que l'avi va matar als seus nets cap a les onze de la nit, poc després de la trucada del gran al pare demanant-li permís per a dormir amb ell. Pensen, a més, que l'avi es va disparar ja de matinada, després de la seva última conversa amb els negociadors.