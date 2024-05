Esparreguera celebra un minut de silenci per condemnar la mort de la dona trobada en una carretera del municipi

Al voltant de 50 persones s’han concentrat aquest dimecres a la tarda davant la Casa de la Vila d’Esparreguera (Baix Llobregat) per condemnar la mort d’una dona trobada amb signes de violència en una carretera del municipi diumenge passat. Veïns i representants polítics han celebrat un minut de silenci poc abans del ple municipal que ja hi havia convocat aquesta tarda. L’alcalde, Eduard Rivas, ha lamentat la “tràgica notícia” i ha volgut mostrar la “solidaritat” i “col·laboració” amb el poble d’Òdena (Anoia), on havia nascut la víctima, de 29 anys. Rivas ha ressaltat també el rebuig del municipi davant un succés en què “tot apunta que es tracta d’un feminicidi”.

Rivas ha ressaltat la voluntat de “col·laborar” amb l’Ajuntament d’Òdena “en tot allò que calgui” i ha dit que la concentració d’aquest dimecres a la tarda vol ser un gest de “record” a la víctima” i alhora “un clam contra la violència i el masclisme”.

“No en tenim confirmació oficial, però tot apunta que és un crim masclista”, ha dit l’alcalde, que ha recordat que el cas està sota secret de sumari amb una investigació encapçalada pels Mossos. “Com a societat, com a municipi i com a poble volem mostrar la nostra repulsa davant un masclisme que mata”, ha dit Rivas en una breu atenció als mitjans de comunicació en què no ha acceptat preguntes per respecte a la investigació.

L'avís sobre l’aparició del cos de la dona es va rebre a tres quarts de nou de la nit de diumenge per un possible accident de trànsit. Efectius dels Mossos i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van adreçar al lloc i no van poder salvar-li la vida. Posteriorment, es va descartar que es tractés d'un accident de trànsit. El cas va passar a mans de la Divisió d’Investigació Crimina en una causa oberta pel jutjat d’instrucció número 3 de Martorell.

Dos dies de dol a Òdena

D’altra banda, demà dijous l’Ajuntament d’Òdena també celebrarà un minut de silenci, a les 19 h davant l’ajuntament. El consisitori ha decretat dos dies de dol oficial -22 i 23 de maig- i les banderes de la Casa de la Vila onegen a mig pal en senyal de dol.