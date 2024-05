Els Mossos alerten d'una estafa de sextorsió per correu electrònic

Els Mossos d’Esquadra han alertat d’una nova campanya de sextorsió que fa servir la tècnica ‘mail spoofing’, que consisteix a extorsionar les víctimes perquè abonin una quantitat de diners a un compte moneder de Bitcoin a canvi que els estafadors no facin pública la seva informació íntima o privada presumptament robada.

«Circula aquest correu en què et diuen que tenen imatges íntimes teves i t'extorsionen demanant bitcoins per no difondre-les. És una estafa, no paguis res i esborra el correu», alerta el cos policial.

L’assumpte del correu és el següent: ‘Vull informar-te d'una situació molt dolenta per a tu’, tot i que no es descarta que existeixin altres correus amb assumptes similars o fins i tot diferents.

Al cos del missatge s’indica a la víctima que s’ha infectat el seu dispositiu amb un software espia amb el qual han aconseguit suposats vídeos íntims. Els ciberdelinqüents amenacen de difondre aquests vídeos entre els contactes del destinatari del correu, tret que realitzi un pagament en bitcoins en un termini de 48 hores.