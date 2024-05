El Departament d’Igualtat i Feminismes condemna el feminicidi de la dona d’Òdena, el dotzè del 2024

Set dones i cinc criatures han estat assassinades per raó de gènere aquest any a Catalunya. Dotze feminicidis en només cinc mesos. El Departament d’Igualtat i Feminismes confirma aquest dilluns en un comunicat l’últim feminicidi, el de la dona veïna d’Òdena que van trobar a Esparreguera; condemna aquest nou assassinat per violència masclista i expressa “el més sentit condol i escalf” al seu entorn. El Departament assenyala que erradicar les violències masclistes en totes les seves formes és una “qüestió de país” i fa una crida a “sumar esforços des de tots els àmbits de la societat” per aconseguir-ho. “No serem una societat lliure fins que les dones no tinguin plenament garantit el dret a viure lliures de violències masclistes”, rebla.

El detingut per aquest feminicidi d’una dona de 29 anys es troba en presó provisional comunicada i sense fiança des de divendres passat. El jutjat d'instrucció de Martorell que havia dirigit fins aleshores la investigació es va inhibir a favor del jutjat de violència sobre la dona d'Igualada, partit judicial al qual correspon seguir amb la instrucció pel domicili de la víctima.

Des que es van començar a recollir dades oficials el 2012, hi ha hagut 142 feminicidis a Catalunya. D’aquests, set eren fills i filles menors d’edat. El nombre de fills i filles que han quedat orfes per la violència masclista és de vuit aquest any i de gairebé un centenar en la darrera dècada.

El Govern recorda que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 i que ho pot fer tothom. La línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en diversos idiomes. Ofereix atenció psicològica directa, fa un primer assessorament jurídic i fa derivació, si així se sol·licita, als serveis especialitzats que acompanyen les dones. “Una trucada pot salvar una vida”, recalca.

Igualtat i Feminismes indica que les dones que estiguin patint algun tipus de violència masclista també poden adreçar-se a qualsevol dels serveis de la xarxa pública d’atenció a les violències masclistes que s’ubiquen arreu de Catalunya. D’altra banda, en cas d'emergència davant d'una agressió, cal trucar al telèfon 112.

El departament també apel·la a la responsabilitat col·lectiva i demana el màxim respecte a la intimitat de la víctima i del seu entorn per facilitar el procés de dol i no afegir més dolor evitant cap mena de revictimització.