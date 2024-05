El judici per la violació d'Igualada se celebrarà del 17 al 21 de juny i la víctima declararà a porta tancada

El judici per la presumpta violació d'Igualada de l'any 2021 tindrà lloc els dies 17, 18, 19, 20 i 21 de juny a l'Audiència de Barcelona. El tribunal ha estimat que la víctima pugui declarar a porta tancada i, molt probablement, per videoconferència en una altra sala del mateix palau de justícia. S'ha decidit així degut a les seqüeles de la víctima, la gravetat dels fets, així com l'interès mediàtic que ha despertat el cas. D'altra banda, també s'ha demanat a Vox que aclareixi perquè ha demanat que declarin determinats testimonis i pèrits que no han estat proposats per cap altra part acusadora. La fiscalia demana una pena de 45 anys per a l'acusat de violar la menor l'any 2021 i intentar matar-la.

La declaració de la víctima es farà a porta tancada per tal de protegir la seva "intimitat i dignitat". Així ho ha acordat el tribunal tenint en compte la gravetat dels fets, les seqüeles que ha tingut la víctima i l'"enorme interès mediàtic" que ha despertat el cas. El tribunal també ha informat que adoptaran les mesures necessàries per evitar el contacte directe entre la víctima i l'acusat i, per això, creu que el més convenient és que la declaració de la víctima es faci a través de videoconferència des d'una altra sala. La víctima podrà declarar acompanyada d'una persona de la seva confiança, que no sigui testimoni al judici.

El tribunal ha acceptat totes les proves proposades pel ministeri fiscal, així com també les aportades per la Generalitat, els ajuntaments d'Igualada i Masquefa, la Fecasarm i la discoteca on va acudir la víctima aquella nit. Amb tot, s'ha demanat al partit polític de Vox que en un termini de tres dies expliqui les raons per les quals ha demanat que declarin certs testimonis i pèrits que no ha proposat cap altra de les parts acusadores.

La fiscalia demana 45 anys de presó per a l'acusat

La fiscalia demana 45 anys de presó al presumpte violador d'Igualada per assaltar amb molta brutalitat una menor l'any 2021 i intentar matar-la quan tornava a casa després d'assistir a una festa per la Castanyada. L'escrit de fiscalia demana una pena de 30 anys de presó i inhabilitació absoluta pel delicte d'assassinat en grau de temptativa i 15 anys més pel delicte d'agressió sexual. El presumpte agressor, de 21 anys en el moment dels fets i amb antecedents per delicte sexual, es troba en presó provisional des que va ser detingut l'abril de 2022, sis mesos després dels fets La patronal de l'oci nocturn FECASARM també demana una pena de 45 anys per al presumpte violador.