Per què hi ha lladres que roben catalitzadors dels cotxes?

El catalitzador és «el ronyó del cotxe», explica el sergent Jordi Casanova, responsable de la unitat d’investigació de la comissaria dels Mossos d’Esquadra d’Igualada, que va desarticular fa alguns mesos una banda dedicada al robatori d’aquests dispositius. És una metàfora encertada perquè el catalitzador és un dispositiu que els cotxes han de tenir per llei per, emulant les funcions d’aquest òrgan, depurar els gasos tòxics que expulsa el tub d’escapament i també perquè, ja que a l’interior conté partícules de materials preciosos de gran valor com –pal·ladi, platí i rodi–, es podria dir que val un ronyó. Per aquest motiu hi ha grups de lladres especialitzats en el robatori de catalitzadors a Catalunya.

No és un robatori que cometi una única organització que en tingui prou amb desarticular perquè desaparegui aquest tipus de delicte. «Els perpetren grups petits de lladres» que actuen per tot el territori català aleatòriament i que poden provocar que es produeixin onades puntuals de casos «a Barcelona, Manresa o Sabadell», expliquen fonts policials. El problema persistirà fins que desapareguin les persones que compren als lladres els catalitzadors que han robat, pels quals paguen entre 100 i 200 euros, assegura el sergent Casanova.

Robatoris nocturns

«La meva dona va anar a engegar el cotxe i va sentir un soroll brutal, com si faltés la part del tub d’escapament», explicava recentment en el programa Els Matins de TV3 l’amo d’un vehicle al qui uns lladres havien robat durant la nit el catalitzador. Així s’assabenten la majoria d’afectats que han patit el robatori del catalitzador del cotxe, quan hi entren al matí i el motor sona molt més sorollós al posar-lo en marxa.

Això li va passar al Jesús, un taxista que condueix un Toyota Prius. Fa uns dies va anar a recollir-lo a l’aparcament amb videovigilància en el qual el deixa a la nit i quan va girar la clau del contacte va saber el que havia passat. «Al taller del Poblenou al qual vaig portar el cotxe em van dir que és el quart cotxe que els entra per aquesta raó aquesta setmana», assegura a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7.

A la peça televisiva anterior s’hi recollia precisament una entrevista al mecànic d’un taller, que estava també reparant un turisme al qual havien extirpat el catalitzador, i que ensenyava on és l’aparell –als baixos del vehicle, el xassís– i aclaria que amb instruments adequats els lladres poden arrencar-lo en dos o tres minuts. «Diuen que utilitzen una radial petita que funciona amb bateria i que venen al Lidl», apunta el Jesús, que afegeix que fan servir un gat per aixecar el cotxe i accedir així al catalitzador i que els Toyota Prius com el seu són un model que els lladres tenen en el punt de mira perquè no són vehicles excessivament pesants.

Als Mossos no els consta que hi hagi un problema generalitzat a Catalunya vinculat al robatori de catalitzadors, tot i que sí que periòdicament afloren «bateries de lladres» que donen un bon grapat de disgustos a conductors de cotxes que fa una dècada que estan sobre l’asfalt, com els vehicles afectats pel grup desarticulat fa tres mesos per la unitat de Casanova.

Els lladres busquen cotxes que tinguin uns 10 anys perquè després d’aquest temps en funcionament les partícules han sigut llimades durant anys de filtrat dels gasos tòxics i es troben en un estat més pur i de més fàcil extracció per part de les empreses de reciclatge que compren aquests catalitzadors, sovint robats.

Com l’or

Hi ha una demanda important d’aquests metalls preciosos i per desactivar aquests lladres s’ha d’incidir sobre els qui adquireixen el que roben, insisteix Casanova, que remarca que el rodi pot arribar a valer entre 400 i 500 euros el gram. Aquest element, enumera el policia, s’utilitza per fabricar material de quiròfan, implants dentals i aparells electrònics. I hi ha un mercat negre que satisfà una part de la demanda, com va demostrar la investigació dels agents d’Igualada al seguir la banda que actuava per les comarques centrals i la corona metropolitana.

La vigilància dels quatre sospitosos que estaven disparant els robatoris de catalitzadors en un polígon va portar els policies fins a una ferralleria de Cerdanyola del Vallès. En un contenidor d’aquesta empresa, protegit per notables mesures de seguretat, els Mossos hi van trobar gairebé setanta catalitzadors sostrets. El ferroveller pagava en negre els lladres, extreia el rodi i després el venia emetent factures a empreses que el compraven legalment. Per llei, i des del fenomen dels robatoris de cables de coure, els establiments com les ferralleries han d’anotar en un registre consultable per la policia d’on procedeixen els materials que compren. En el negoci de Cerdanyola no hi constava on adquiria el rodi que subministrava.

Sense cobertura

Per als propietaris, viure el robatori d’un catalitzador suposa, sovint, canviar de cotxe. Al tractar-se de vehicles que s’acosten als 10 anys valen menys que el preu del recanvi, que supera àmpliament els 1000 euros. A més, les companyies d’assegurances no cobreixen aquesta sostracció. Malgrat que per arrencar un catalitzador s’ha d’utilitzar una serra mecànica, aquest delicte penalment es considera un furt perquè el lladre no ha accedit a l’interior del vehicle, ja que l’objecte es troba al xassís. I les companyies d’assegurances que inclouen els robatoris en la quota no indemnitzen per furts com el del catalitzador.