Un home mor en un incendi d'un pis a Badalona

Un home ha mort en l’incendi d’un pis al carrer de Granada, a Badalona, aquest dimarts a la matinada. Els Bombers han rebut l’avís a la 01.35 i han activat vuit dotacions. Quan han arribat al lloc, el foc estava completament desenvolupat per la façana, amb projecció de material al carrer, i afectava l’àtic d’un edifici de planta baixa i quatre pisos d’alçada. A la façana de l’edifici hi ha una pintada amb la paraula ‘assassí’. Veïns expliquen a l’ACN que la víctima era una persona conflictiva, amb diverses denúncies per agressió i problemes de convivència.

Durant la seva actuació, els Bombers han treballat en les tasques d’extinció amb una línia interior i una segona línia des de l’exterior per evitar que l’incendi es propagués per la façana als pisos laterals i inferiors. Han accedit al pis afectat, amb l’ajuda de l’autoescala, per sufocar les flames i fer la recerca de possibles víctimes. A l’interior hi han trobat el cos sense vida de l’home.

Com a mesura preventiva, els Bombers han evacuat els veïns que s’han localitzat a l’escala de l’edifici i un que havia quedat confinat a un dels pisos de la segona planta. Han revisat i ventilat tots els pisos de l’immoble així com els dels edificis del costat per descartar afectació pel fum. També han descartat afectació estructural.

Quan han acabat les tasques d’extinció i ventilació, han acompanyat els veïns evacuats, que han estat 33, als pisos. Després han sanejat els elements exteriors que perillaven de caure al carrer.

En les tasques d’extinció, els Bombers hi han participat amb una autoescala, quatre camions d’aigua, dos vehicles lleugers de comandament i coordinació i un vehicle amb efectius del Grup Operatiu de Suport (GROS) dels Bombers.

També s’hi han desplaçat set ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han atès un home, donat d’alta al mateix lloc, així com cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra. El cos policial s’ha fet càrrec de les tasques judicials i de la investigació de les causes de l’incendi.