Ja hi ha data del judici pel crim de Juana Canal: la seva exparella s'enfronta a 15 anys de presó

"En la matinada del 23 de febrer de 2003 l'acusat, Jesús Pradales, mentre es trobava en el domicili que compartia amb Juana Canal, amb la qual tenia una relació estable de parella, va iniciar una discussió amb ella i, amb la intenció de causar-li la mort, o sent conscient que amb la seva acció aquest resultat podia arribar a produir-se, la va colpejar fortament en el coll, fent que aquesta caigués, provocant-li la mort. Una vegada l'acusat va comprovar que Juana havia mort, va procedir a esquarterar el cos de la seva parella i el va traslladar fins a la localitat de Navarredondilla (Àvila), on la va enterrar".

Són els fets que la Secció 7 de l'Audiència Provincial de Madrid considera justiciables i pels quals, malgrat els continus intents de l'assassí de Juani, s'ha ordenat l'obertura de judici oral. Ja hi ha data, serà a mitjans de setembre i conclourà a primers d'octubre. El seu defensa sol·licita l'absolució. Fiscalia i acusació particular demanen per a l'acusat 15 anys de presó.

Els fets

Madrid. Diumenge, 23 de febrer de 2003. Quan el seu fill va arribar a casa al carrer Boldano -perquè havia passat la nit fora- la seva mare no estava. Tampoc Jesús Pradales, parella de la dona. Després d'una etapa difícil, Juani s'havia recompost: nou treball, nova llar. Dibuixava una nova vida. El seu fill va obrir la porta, es va estranyar, no hi havia ningú a casa.

Només va trobar una nota, un tros de paper, que signava ell, Pradales: "Sergio, hem tornat a discutir (ha trucat a la policia i tot). La teva mare s'ha pres un munt de pastilles i s'ha anat. Hi ha hagut un moment que s'ha quedat molt grogui. La buscaré". No van tornar a veure-la a ella. No van tornar a saber d'ell. Gairebé 20 anys després, la Policia Nacional va trobar les restes de Juana en un paratge d'Àvila.

Diverses versions

Ja havia passat anteriorment, va arrencar dient Jesús Pradales davant la jutgessa, l'endemà passat de ser detingut prop del seu domicili, a Fuente el Saz de Jarama (Madrid). Va admetre que havia empès abans Juana, "una vegada", però no li va passar res. En canvi, la nit del 23 de febrer, "va caure desplomada".

El seu discurs ha canviat diverses vegades. En la primera, va assumir els fets, va canviar d'advocat, i es va retractar: va explicar que la va matar per accident, no volia matar-la. Es va espantar. La va ficar a la banyera, la va tallar en dues parts i va guardar les seves restes en dues maletes.

Ho va fer, segons va narrar, perquè volia "desfer-se" del cos. "No podia amb ella" (Juani mesurava 1,70 metres i, segons va reconèixer en seu judicial el propi Pradales, no pesava més de 60 quilos), "jo vaig intentar endur-me-la posant el seu braç per sobre del meu coll, per a portar-la com si estigués borratxa, però era impossible, pesava molt, les cames arrossegant... no podia".

Va ser quan la va dur a la banyera. La va tallar en dos, "per sobre del maluc", i la va ficar en les maletes. "Vaig netejar la banyera i em vaig emportar el cos de Juani... El vaig enterrar i vaig tornar a casa. Quan vaig tornar, em vaig adonar que les cortines del bany estaven tacades, així que em vaig posar a netejar-les. Vaig donar un cop d'ull per si hi havia una mica més... vaig escriure la nota i em vaig anar".Va desaparèixer de les vides de tots. Va forjar una nova vida, una família, va deixar el taxi, es va fer firaire, i es va mantenir en silenci.

Recurs rere recurs

Té quatre fills, tres d'ells menors d'edat, i des que està en la presó, "viuen en situació precària". Va ser el primer que va al·legar per a demanar la seva llibertat. En l'últim, el seu quart intent, la raó esgrimida va ser que no reconeix els fets. "Atès que el denunciant nega haver causat la mort de D.Juana Canal de manera intencionada”, al·lega en el seu escrit, "i com els elements probatoris existents només poden constatar de mode objectiu la defunció de Donya Juana (…) en el qual es remenen diverses hipòtesis, no sols l'agressió directa, sinó la indirecta i fins i tot la pròpia troballa del cos sense actuació alguna punitiva de l'investigat, havent de ser en fase oral on es valora i resolgui la intencionalitat o no de l'homicidi investigat, ha de prevaler la presumpció d'innocència". Les quatre vegades va ser desestimat i l'acusat continua a la presó a l'espera d'un judici que segueix endavant malgrat la sol·licitud de nul·litat per part seva.

15 anys de presó

Ja hi ha data, serà al setembre, i Jesús Pradales s'asseurà en la banqueta acusat d'un delicte d'homicidi amb els agreujants de parentiu i de gènere. La Fiscalia de Madrid i l'acusació particular sol·liciten 15 anys de presó per a l'assassí. La defensa de Pradales sempre s'ha orientat a obtenir la mínima pena. Sempre ha mantingut el mateix argument: ho va fer, la va matar, però no volia matar-la. La intenció era evitar que el judici se celebrés amb un jurat popular, al·legant que l'homicidi va ser involuntari.

Des del principi, "l'acusat", va afirmar fa uns mesos a aquest mitjà Juan Manuel Medina, advocat de la família de Juani, "pretén vendre una versió edulcorada del que va ser un crim inconfessable". La troballa del cos de Juani es va produir de manera inesperada, tres mesos després que CAS OBERT, el canal de recerca de Prensa Ibérica, publiqués un reportatge que va contribuir a reactivar la cerca i el cas. La localització dels seus ossos, trobats el 2019 per uns senderistes, no va ser comunicada a la seva família fins al 28 de juny de 2022. Durant 19 anys els seus fills, els seus germans, els seus nebots, van viure buscant-la. Ningú a l'entorn de Juani oblida que durant 19 anys va guardar silenci.