Troben un home mort al riu Segre a l'alçada del Parc de la Mitjana de Lleida

El cos sense vida d'un home ha estat torbat aquest dimarts pels volts de dos quarts de vuit del vespre surant al riu Segre al Parc de la Mitjana de Lleida. L'avís s'ha donat a la Guàrdia Urbana que també ha alertat als Mossos d'Esquadra i als Bombers per tal de poder retirar el cos de l'aigua.

En concret, la zona on s'ha trobat el cadàver ha estat a l'alçada de l'skatepark, abans de les comportes.

La zona està també molt a prop del moll que fan servir els membres del club de piragüisme. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per mirar de determinar les causes de la mort i de moment no es coneixen més detalls.