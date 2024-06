Activada una alerta química per un incident ja resolt en una empresa de Vilanova del Camí

Protecció Civil ha activat aquest matí l’alerta del pla Plaseqcat per un accident a la indústria Proquip SA, al Polígon Indústrial Pla de Rigat de Vilanova del Camí (Barcelona). L’incident ja ha quedat resolt i s’ha desactivat l’alerta del pla. Segons ha informat el telèfon 112, a les 11.04 hores s'ha produït un accident a l'empresa, però es desconeixen les substàncies involucrades. Hi ha hagut una reacció a la depuradora de l'empresa que s'ha pogut veure des de l'exterior de l'empresa. L'empresa es dedica a la logística de productes químics i no es tracta d'una indústria SEVESO.

La Policia Local de Vilanova del Camí ha rebut dues trucades de persones que estaven a les proximitats de l'empresa i s'han desplaçat al lloc a fer les primeres valoracions. En arribar al lloc han observat que no hi havia activitat a la nau.

Els Bombers s'han desplaçat al lloc amb cinc dotacions, entre elles el furgó de risc tecnològic. Després de valorar la situació han observat que hi havia una reacció a l'aire lliure a la zona de la depuradora fruït de la barreja de diversos productes a les canonades de la depuradora. La reacció ha percolat al mur exterior de l'empresa sense arribar a afectar la via pública. Després de valorar conjuntament amb l'encarregat de planta s'ha procedit al traspàs de custòdia a la propietat de l'empresa, que s'encarregarà de dur a terme la neteja pertinent de les instal·lacions.

El Sistema d'Emergències Mèdiques ha desplaçat tres dotacions al lloc, però no han hagut d'atendre a cap persona.