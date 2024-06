Desmantellen un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a domicilis de la demarcació de Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a domicilis de la demarcació de Barcelona. Els agents van detenir el 21 de maig quatre homes i una dona a qui se’ls atribueixen delictes de pertinença a grup criminal, vuit robatoris amb força i dues temptatives. Del total, set van ser a Barcelona i la resta a Puig-reig, Avià (Berguedà) i Solsona.

La investigació va començar durant el mes d’octubre, arran de la denúncia d’un robatori amb força al districte de Sant Martí de Barcelona. Dies més tard, els investigadors van identificar un dels detinguts amb diversos objectes de dubtosa procedència, motiu pel qual van quedar intervinguts. La víctima els va reconèixer sense cap mena de dubte i, en el moment de retornar-los, va informar els agents que havia localitzat petits trossos de plàstic a l’entrada del seu domicili quan va tornar de vacances. Posteriorment, es va localitzar aquest mateix tipus de marcadors en altres portes de domicilis de la mateixa comunitat on vivia.

Els Mossos van analitzar altres robatoris al districte i van constatar que es tractava d’un grup que tenia una gran activitat delictiva sostinguda en el temps. Els membres del grup tenien assignats diferents rols. Durant el mes d’abril, en tres dies consecutius, l’equip conjunt d’investigació va detectar que els investigats s’havien desplaçat fora de Barcelona. Primer van anar a Berga i a Puig-Reig, l’endemà es van dirigir cap a la localitat d’Avià i l’últim dia a Solsona.

Els membres del grup seleccionaven prèviament els domicilis i després feien vigilàncies. Acostumaven a caminar separats simulant que no es coneixien, feien canvis d’itineraris sense sentit, i anaven un mínim de dues vegades abans de cometre el robatori. Observaven el pany, i segons el tipus, se n’ocupava un membre o l'altre del grup. Seguidament, col·locaven els marcadors a les portes dels domicilis que més els interessava. Abandonaven el lloc i al cap d’unes hores tornaven per comprovar si el marcador continua al lloc, o si, per contra, es trobava a terra. Així obtenien informació de les rutines de les persones que vivien a l’habitatge.

Un cop fetes les comprovacions, l’especialista forçava el pany i els altres membres del grup entraven a l’immoble. Un altre integrant es quedava a l’exterior i feia tasques de vigilància. Els investigats no sempre tenien els mateixos rols en cada robatori.

El nombre de persones que executaven cada robatori era petit, amb la intenció de no cridar l'atenció.

El grup criminal tenia una gran mobilitat, tant a Catalunya, com a la resta de l’estat i internacionalment. Canviaven de residència sovint. Durant els desplaçaments, feien contínues maniobres per evitar seguiments i prenien mesures de seguretat quan arribaven a les rodalies del domicili objectiu i estaven permanentment connectats a través dels seus telèfons mòbils.

El passat 21 de maig, els Mossos van fer quatre entrades i escorcolls, dos dels quals a Barcelona, un a Santa Coloma de Gramenet i un altre a Badalona. Es van intervenir diversos objectes, com una arma detonadora, diners en metàl·lic, joies, documents de venda de joies, eines per cometre els robatoris (rossinyols, plàstics per obrir portes amb el mètode conegut com la radiografia, claus bumping). També van intervenir una bàscula, i un kit d’àcid i pedra de toc per analitzar pes i puresa de l’or i altra documentació acreditativa per possible falsedat.

Els cinc detinguts acumulen onze antecedents per robatoris a domicilis. Alguns d’ells també n’acumulen a diferents països d’Europa. Els detinguts, d’entre 27 i 64 anys, van passar a disposició del jutjat d’instrucció número 11 de Barcelona.