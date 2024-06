Espectaculars calamarsades a punts del Bages i l'Anoia

Espectaculars calamarsades han sorprès veïns i conductors del Bages i l'Anoia. A la població de Maians s'han arribat a acumular gruixos de fins a 10 cm i la calamarsada ha deixat emblanquinats amplis espais que feien l'efecte d'estar nevats. A partir de les vuit del vespre i durant 15 minuts no ha parat de caure aigua i pedra.

A l'Anoia, la pedra ha deixat també emblanquinades les principals carreteres de pas de la comarca, com la C-15. Han estat molts els conductors que han hagut de parar els seus vehicles a causa de la mala visibilitat que tenien de l'asfalt i l'entorn. A Igualada la mida de la calamarsa era semblant a les avellanes, segons relaten diferents comptes a la plataforma 'X'. Òdena ha arribat a acumular fins a 16,2 mm.

La pluja també ha afectat la Patum de Berga. El tradicional passacarrers, previst per a les 19.30 ha enrederit la seva sortida fins que ha parat de ploure, gairebé dues hores més tard.

El passacarrers de la Patum d'enradereix per la pluja / Eduard Vega

Al Maresme la pluja ha provocat riuades en diverses localitats. Tot i que els registres de precipitacions no han estat especialment elevats –el més elevat és a Caldes de Montbui amb 32,3 litres per metre quadrat–, la pluja ha caigut en poca estona i ha deixat algunes vies inundades i alguna torrentada. Els Bombers de la Generalitat han rebut una vintena d'avisos per desperfectes provocats per la pluja, la majoria al Maresme.

Protecció Civil havia posat en alerta el pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) al nord-est de Catalunya, al Tarragonès i al Baix Camp a partir del migdia, però les precipitacions també han arribat a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques de la Catalunya central.