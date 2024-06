Un incendi sense conseqüències buida un edifici de sis plantes a Manresa, i a Bellver cremen 400 m2 de matolls

Els veïns d'un edifici de sis plantes al carrer de Maria Aurèlia Capmany de Manresa, al barri de la Sagrada Família, han patit un ensurt, aquest dissabte a la tarda, per l'avís d'un incendi a la cuina d'un pis de la tercera planta que, finalment, no ha generat danys importants, segons informació dels Bombers. Malgrat això, tots els veïns de l'immoble han decidit sortir al carrer i, quan hi ha anat la dotació dels Bombers, els ha trobat a fora. L'avís s'ha donat a les 3 de la tarda i 32 minuts. La veïna de la cuina afectada ha inhalat fum i ha rebut l'atenció del SEM.

A Bellver de Cerdanya, a manca de deu minuts per a les 12 del migdia, s'ha rebut l'avís que al punt quilomètric 196 de l'N-260 hi havia una columna de fum d'un color blanquinós. Fins allà s'han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han fet els treballs d'extinció i, a les 12 i 33 minuts, han donat el foc per apagat. En total, han cremat 400 m² de matolls.

A Monistrol de Montserrat, a les 11 del matí i 35 minuts, s'ha alertat que, al camí dels Tres Quarts, hi havia un home de 54 anys que ha patit una indisposició de certa importància. S'ha activat el Grae amb helicòpter, el terrestre i una dotació del parc de Bombers de Collbató. A les 12 i 26 minuts, l'home ha estat localitzat i atès. Els efectius de Bombers l'han portat en camilla fins l'aparcament del cremallera, on estava esperant l'helicòpter del SEM per traslladar-lo a l'hospital.

A Sant Vicenç de Castellet, a les 2 del migdia i 41 minuts, s'ha donat l'avís que al carrer de la Indústria un conductor ha xocat contra un pal de la llum.