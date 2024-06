Un agent dels Mossos dispara a un home que ha atacat una patrulla amb un ganivet a l'Hospitalet de Llobregat

Un agent de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha disparat aquest diumenge a la tarda contra un home que, segons han explicat fonts policials, ha atacat la seva patrulla amb un ganivet. Cap a les 15.00 hores, els Mossos es dirigien al punt on els havien avisat d'una baralla per arma blanca i, de camí, s'han trobat un home que ha atemptat contra els agents amb una arma blanca. Davant de la situació, un dels policies ha fet ús de la seva arma de foc reglamentària i ha ferit el suposat agressor, que ha quedat ferit i ha estat traslladat a un centre hospitalari, on roman sota custòdia. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) del cos ha obert una investigació per aclarir els fets.