Una jutge paralitza el procés en què el Govern va proposar Sallent com a major dels Mossos

Un jutjat de Barcelona ha suspès el procés de convocatòria de la plaça de major al cos dels Mossos d’Esquadra. El Departament d’Interior va triar l’actual cap del cos, el comissari Eduard Sallent, com al candidat a seguir el curs de major, només dos dies abans de les eleccions del 12 de maig. El sindicat SAP-Fepol va demanar suspendre la convocatòria en considerar que hi havia certes irregularitats al procés, i ara la magistrada ha acceptat la suspensió cautelar mentre s’estudien les possibles irregularitats. Sallent va començar el curs per ser major el 21 de maig passat.

Segons la interlocutòria, si s’estimés la demanda del sindicat, “el procés no es podrà retrotraure per fer efectiu el dret després de la sentència, i si es fes, els perjudicis serien enormes, tant per a l’administració com per a tercers, ja que s’hauria fet el nomenament de forma nul·la i se li hauria abonat un salari que no li correspondria”.

La magistrada rebutja les al·legacions d’Interior, que considera que els sindicats no estaven legitimats per presentar la demanda, ja que només representen a l’escala bàsica policial, no pas a la superior. Segons la interlocutòria, els sindicats han de defensar els drets dels mossos que vulguin accedir a la plaça de major.

Tant el sindicat SAP-Fepol com SME-Fepol valoren positivament la resolució judicial i critiquen la postura del departament. “El cos no es mereix aquesta situació ni la irresponsabilitat amb la qual el Departament d’Interior està actuant des de fa massa temps, cosa que embruta el bon nom de la institució”, conclou el sindicat en un comunicat.

Per part d’Interior, els serveis jurídics del departament estan estudiant la resolució, però han recordat que la interlocutòria no resol sobre el fons de l’assumpte, sinó que només dicta una mesura cautelar mentre no resol.