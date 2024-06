La mortalitat a les carreteres de la regió gairebé es triplica respecte a l'any passat

Les carreteres de la xarxa viària interurbana de l'àmbit territorial de Regió7 han registrat un increment de víctimes mortals en els primers cinc mesos d'aquest any, especialment de motoristes. Fins al 31 de maig d'enguany, han mort 11 persones a les carreteres de la regió, una xifra que gairebé s'ha triplicat respecte al mateix període de l'any passat, quan hi va haver 4 víctimes de trànsit. Dels 11 que han perdut la vida, gairebé la meitat -un total de 5- són motoristes, la mateixa quantitat que es va registrar durant tot l'any 2023.

A diferència de l'increment de la mortalitat a la regió, en el conjunt de Catalunya hi ha hagut una reducció de les víctimes mortals, amb un total de 48 persones que han mort a les carreteres fins al mes de maig, un 21% menys respecte al mateix període de l'any passat. Tanmateix, aquest maig ha estat el mes amb més sinistralitat del 2024, amb un total de 13 víctimes a la carretera. De fet, també ha estat un mes negre per a les carreteres de la regió, amb un total de 6 víctimes, 4 de les quals motoristes.

El dels motoristes és el col·lectiu més afectat en els accidents de trànsit a la regió, ja que en només cinc mesos hi ha hagut el mateix nombre de morts que l'any passat, 5. Si s'analitzen les dades en el conjunt del territori, però, es percep una lleugera contenció de la sinistralitat dels motoristes, atès que enguany hi ha hagut 15 víctimes en total, mentre que l'any passat n'hi va haver 19. Tot i això, la proporció de motoristes morts continua representant una tercera part del total de víctimes a Catalunya (15 motoristes de 48 víctimes mortals).

Pel que fa a la resta de col·lectius considerats més fràgils a la carretera, hi ha hagut 2 vianants que han mort en accidents de trànsit, mentre que l'any passat n'hi va haver 7 en el conjunt de Catalunya. Es tracta de dues persones que van ser atropellades en carreteres de la regió: un a la C-55, a Castellbell i el Vilar, quan travessava la via des de la benzinera per accedir a l'altra estació de servei, i un altre a la C-37, a Santa Margarida de Montbui, quan caminava pel voral de la carretera en un tram sinuós i estret.

Si ens fixem en les carreteres on han tingut lloc els sinistres mortals a la regió, es posa de manifest que la sinistralitat a la xarxa viària és força dispersa. Els accidents mortals s'han registrat en vuit vies diferents: C-15, C-25, B-400, A-2, C-451, N-260, C-37 i C-55. No obstant això, la carretera que acumula més accidents a la regió és la C-25, amb un total de tres accidents mortals des de principi d'any. Es dona la circumstància que en aquesta carretera van morir recentment dos motoristes d'Artés en només cinc dies de diferència.

