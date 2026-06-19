Dos menors de 13 i 14 anys entren en un institut de València amb un matxet i un bat de beisbol i fereixen una alumna
Investiguen si els menors volien matar la noia a qui van atacar a l’interior del recinte, un centre educatiu de la localitat de Foios
L’institut públic de Foios, l’IES Escultor en Francesc Badia, ha viscut aquest divendres moments de màxima tensió quan dos alumnes de 13 i 14 anys han irromput al recinte escolar armats amb un matxet de 40 centímetres i un bat de beisbol per, segons fonts de tota solvència, matar almenys una alumna de 1r d’ESO, tot i que altres fonts apunten que pretenien atacar més companys de l’institut. Per sort, han estat neutralitzats a temps i només una alumna de 13 anys, que era el seu objectiu principal, ha patit ferides lleus en un braç.
Pel que sembla, els dos nois feia temps que planejaven l’atac i la Guàrdia Civil investiga si la seva acció està relacionada amb un suposat cas d’assetjament escolar.
Segons la informació a la qual ha tingut accés Levante-EMV, els dos adolescents haurien buscat la menor en una zona de pícnic propera a les pistes de bàsquet, i qui portava el matxet hauria intentat degollar-la. La noia va aconseguir esquivar l’arma i, finalment, només va patir ferides lleus al coll.
Els agressors haurien intentat fugir saltant la tanca del centre, però una professora els hauria retingut a temps.
El menor de 13 anys és inimputable
Immediatament després de l’incident, el professorat va alertar la Guàrdia Civil, que va desplaçar nombroses unitats fins al lloc dels fets. El menor de 14 anys va ser detingut, mentre que l’altre va ser entregat als seus pares, segons ha confirmat la Comandància de la Guàrdia Civil, ja que no pot ser arrestat ni responsabilitzat penalment fins als 14 anys, edat mínima establerta per la llei.
A més, els agents van intervenir les armes, que els menors portaven dins d’una motxilla.
Les mateixes fonts han informat que «aquest matí dos autors espanyols de 14 i 13 anys, residents a Albalat dels Sorells, han accedit a l’institut de Foios portant un matxet de 40 centímetres i un bat de beisbol. Han agredit una menor de 13 anys amb el matxet, provocant-li lesions lleus al coll».
Notes escrites amb les seves intencions
Els dos nois, estudiants de 2n d’ESO, portaven notes escrites on recollien les seves intencions. Entre aquestes hi hauria una llista amb els noms dels estudiants als quals presumptament volien matar, entre els quals figurava el de la menor ferida.
L’IES de Foios dona servei no només a l’alumnat del municipi, sinó també als estudiants d’Albalat dels Sorells, Emperador i Albuixec.
Comunicat del centre: crida a la calma
Després que transcendissin els fets a través de la publicació de la notícia a Levante-EMV, del grup editorial de Regió7, la direcció del centre ha emés un comunicat adreçat a les famílies per fer una crida a la calma. En aquell moment, moltes famílies ja havien sentit rumors sobre el que havia passat a través dels relats dels mateixos alumnes.
El comunicat assenyala: «Informem que avui s’ha produït un incident al centre que ha estat atès de manera immediata seguint els protocols establerts de convivència, seguretat i protecció de l’alumnat. La situació ha estat completament controlada i la seguretat de l’alumnat present al centre ha estat garantida en tot moment. Han hagut d’intervenir les forces de seguretat, que han gestionat l’incident i estan duent a terme les actuacions corresponents. Tant els protagonistes de l’incident com la resta de l’alumnat han estat atesos i es troben en bon estat. Des del centre volem transmetre un missatge de tranquil·litat i confiança en les mesures adoptades, tant pel centre com per les forces de seguretat.»
També l’Ajuntament ha emès un comunicat en què demana «prudència i responsabilitat» i informa que «la Policia Local de Foios ha prestat la col·laboració que li ha estat requerida dins de les seves funcions».
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