-El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat el reforç de cada torn dels Mossos amb 50 patrulles de seguretat ciutadana i 16 d'ordre públic per fer complir el toc de queda, després que el TSJC hagi avalat les noves restriccions. En una entrevista a l'ACN, el conseller ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana i ha demanat una "resposta cívica" a les noves mesures. Ha avisat que els Mossos estan "esgotats" després de l'esforç de la pandèmia, motiu pel qual ha fet aquesta apel·lació als ciutadans. "Són molta gent, moltes hores i molt servei, no podem estirar més, som els que som", ha constatat Elena, que ha explicat que aquest reforç suposarà gairebé 700.000 euros en hores extres entre el 24 de desembre i el 9 de gener.

"Els Mossos estan alerta per donar resposta a aquesta situació", ha assegurat Elena tot just després que el TSJC avalés les restriccions plantejades pel Govern, entre elles el toc de queda entre la 1 i les 6 de la matinada. Ara bé, el conseller ha alertat que hi ha "molt cansament" al cos per tota la feina que han hagut de fer en els últims mesos, particularment les unitats d'ordre públic i de seguretat ciutadana. "La fatiga és alta", ha avisat, alhora que ha recordat que a l'estiu ja es van fer 80.000 hores extres a les nits per evitar botellots.

En aquest sentit, el conseller ha fet una primera apel·lació a la ciutadania. "Jo vull creure que davant de la consciència de la situació pandèmia hi haurà una resposta cívica per part dels ciutadans en aquest sentit", ha apuntat.

El conseller ha apuntat que situacions com la festa de Cap d'Any de Llinars del Vallès són "fets aïllats". "Si n'hi ha hi donarem resposta", ha assegurat Elena, que ha incidit que la majoria de la població compleix les restriccions.

Precisament, ha explicat que s'han fet més de 3.000 inspeccions als establiments vinculats al passaport covid, i només s'han posat 24 sancions. "La gent està complint. Hi ha un botellot una nit en un lloc i ens concentrem en això, però no parlem dels milers de persones que estan a casa seva", ha insistit.

El conseller ha assegurat que no pretén defugir responsabilitats, però ha reiterat que primer cal apel·lar a la consciència de la ciutadania. "Això de la pandèmia és una cosa de tots, no d'uns quants. No és una cosa dels servidors públics o del personal sanitari o dels Mossos. Ens morim tots", ha recordat.

Pel que fa al reforç policial dels propers dies, Elena ha subratllat que hi ha un límit, que és el nombre d'agents que ara mateix té el cos. El conseller ha volgut fer un agraïment als Mossos i també a les Policies Locals, i ha destacat serveis molt durs aquests mesos, com ara el manteniment del confinament de la Conca d'Òdena o de la Cerdanya, al túnel del Cadí sota zero.

El reforç de 50 patrulles de seguretat ciutadana i de 16 unitats d'ordre públic per torn de nit que s'aplicarà a partir del 24 de desembre té com a objectiu vetllar pel compliment del toc de queda i garantir un ús adequat dels espais públics, evitant l'ocupació massiva arreu de Catalunya que es pot derivar, per exemple, del tancament de l'oci nocturn.