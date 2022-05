El president de Govern, Pere Aragonès, ha exigit una resposta "al més alt nivell" després que la directora del CNI hagi admès que se l'ha espiat amb autorització judicial. En un comunicat, el cap de l'executiu apunta que "ha augmentat la gravetat" del 'Catalangate' i que l'assumpció de responsabilitats és "inajornable". Exigeix que es desclassifiqui immediatament l'autorització judicial per conèixer-ne les motivacions i poder exercir el dret de defensa. Així mateix, veu "urgent" rebre totes les explicacions públiques sobre aquesta qüestió, saber qui va donar l'autorització política i qui en tenia constància.

"Estem davant d'una vulneració flagrant del dret a la intimitat, de participació política i institucional, tant de les persones espiades com de totes aquelles que s'hi ha relacionat", assenyala en el comunicat.

La directora del CNI, Paz Esteban, ha presentat aquest dijous a la comissió de secrets oficials documentació sobre els avals judicials de 18 operacions d'espionatge a polítics, activistes, advocats i periodistes catalans. Entre aquests espiats, segons han explicat a l'ACN fonts coneixedores del contingut de la compareixença, hi ha el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'entorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, a Waterloo. Esteban no ofert cap detall sobre la majoria dels casos d'infiltració amb Pegasus que apareixen al llistat de Citizen Lab i que, a priori, no tenen cobertura legal.