Els quatre mossos d'esquadra que van abatre els terroristes gihadistes de Barcelona i Cambrils l'agost del 2017 han demandat la Generalitat perquè els indemnitzi pels danys psicològics patits des d'aleshores. El desembre passat van presentar una reclamació administrativa al Departament d'Interior, però encara no ha estat resposta, i ara han interposat un recurs contenciós-administratiu en un jutjat de Barcelona per reclamar un total d'1,2 milions d'euros per les seqüeles i els danys i perjudicis patits. Es tracta dels dos agents que van matar a trets cinc terroristes a Cambrils i dels dos que van fer el mateix a Younes Abouyaaqoub, el conductor de la furgoneta de la Rambla, a Subirats (Alt Penedès) quatre dies després.

Com que els terroristes estan morts, la sentència de l'Audiència Nacional que va condemnar tres col·laboradors no establia indemnitzacions per als mossos, tot i que els va reconèixer la condició de víctimes del terrorisme. Per això, l'advocat dels agents, José Antonio Bitos, del sindicat USPAC, considera que és la Generalitat qui els ha d'indemnitzar, tal com estableix la llei de la policia catalana del 1994, una sentència del Tribunal Suprem del 2022 i una instrucció del Departament d'Interior del febrer passat per als agents afectats en acte de servei, segons ha avançat el diari 'El País' i ha confirmat el lletrat.