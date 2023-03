Famílies i docents s’han concentrat aquest dimarts a les portes del Consorci d’Educació de Barcelona per exigir mesures per fer front a la calor. Demanen que aquest curs s’actuï amb antelació i amb solucions que es puguin implementar a curt, mitjà i llarg termini per tal de garantir una bona climatització a les aules durant tot l'any. En aquest sentit, lamenten que tot i haver fet una petició, encara no han rebut cap resposta. “Demanem mesures urgents perquè la calor està a punt d’arribar, el canvi climàtic està aquí i estem patint unes temperatures massa elevades”, ha assegurat la Xesca Gómez, membre d’una AFA, “volem que s’analitzi cada escola perquè els ventiladors no són suficients”.