Els treballadors de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragonès), s'han concentrat aquest dimarts a les portes del centre penitenciari per recordar la Núria, la cuinera assassinada a mans d'un reclús el passat 13 de març. Cinc mesos després, una cinquantena de persones s'han organitzat per llegir un manifest de record a la companya. "No deixarem que el teu tràgic final caigui en l'oblit", deia l'escrit.