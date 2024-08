Vox diu que portarà Rull als tribunals per “ajudar a fugir a Puigdemont dificultant l’entrada dels Mossos al Parlament”

Vox ha assegurat aquest divendres que portarà el president del Parlament, Josep Rull, als tribunals per “ajudar a fugir a Puigdemont dificultant l’entrada dels Mossos al Parlament”. En un missatge a X, el partit d’extrema dreta ha acusat Rull de “posar per sobre els seus interessos polítics a les seves obligacions institucionals”. “No és digne del càrrec que ostenta”, afirma la formació d’Ignacio Garriga. Rull ha explicat que sí que va autoritzar els Mossos a fer un escorcoll al Parlament, però només quan li van deixar clar que era per motius de “seguretat” i en cap cas per “detenir ningú”. A més, ha criticat que l’informe del cos policial posés en qüestió la professionalitat dels treballadors del Parlament.