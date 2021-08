La campanya d'excavacions a l'Abric Romaní de Capellades d'aquest 2021 han corroborat que, fa 60.000 anys al jaciment, hi van fer estades temporals grups de caçadors de cérvols. S'han localitzat restes d'aquest animal, però també de conill. També una àmplia diversitat d'eines de pedra, negatius de fusta neandertal i fogars. "Es tracta d'un nivell molt singular, molt difícil d'entendre, caldrà estudiar bé tot el que estem trobant", explica la codirectora del jaciment, Palmira Saladié. Si tot va bé, els propers dies es completarà l'excavació del nivell R, a 12 metres de profunditat, i l'estiu vinent s'estrenaria el S, coincidint amb els 40 anys de campanyes d'excavacions a l'Abric Romaní.

Un total de 17 arqueòlegs treballen des del 5 d'agost al jaciment arqueològic de l'Abric Romaní, a Capellades. Ho fan a 12 metres de profunditat, al nivell R, on els neandertals hi feien estades curtes fa 60.000 anys. "Es tracta d'un nivell molt singular, molt difícil d'entendre, caldrà estudiar bé tot el que estem trobant", explica la codirectora del jaciment, Palmira Saladié, tot afegint que "segur que ens aportarà molta informació".

En aquests primers dies d'excavació s'han localitzat restes de fauna, principalment de cérvol, però també d'algun conill. Això corrobora els indicis que es tenien que es tractaria d'un campament de caçadors de cérvols, que hi haurien fet estades curtes. S'han extret dos dels tres cranis d'aquesta espècie que es van trobar l'any passat. També s'ha localitzat una àmplia diversitat d'eines de pedra, negatius de fusta neandertal i fogars.

Fins ara, al nivell R ja s'havien trobat diversos focs, indústria lítica, eines de pedra i restes de fauna. Gràcies a les descobertes, se sap que el jaciment, amb una molt bona localització per a la vigilància i relativament a prop del mar, va ser un punt clau en els moviments dels grups de neandertals.

Un nivell amb una àmplia diversitat d'ocupació

Segons Eudald Carbonell, codirector del jaciment, l'Abric Romaní és "un tresor, únic al món, que ens permet saber com vivien, menjaven i s'estructuraven els neandertals". Fa quatre anys que les campanyes se centren al nivell R, una profunditat que, segons Carbonell, els ha proporcionat informació sobre "una àmplia diversitat d'ocupacions humanes".

Si tot va bé i es compleixen les previsions, abans del 25 d'agost, que acaba la campanya, s'enllestiran les excavacions al nivell R. Així l'any vinent, coincidint amb els 40 anys d'excavacions arqueològiques, arrencarien al S. "Tot just estem a 12 metres de profunditat i en són 51, tenim feina per anys", afegeix el codirector.

Segon any en pandèmia

Fa 39 anys que es fan, de manera ininterrompuda, excavacions arqueològiques a l'Abric Romaní. L'any passat es van mantenir malgrat la pandèmia amb un terç dels arqueòlegs habituals. Enguany la xifra ha pujat fins al 17. No obstant això s'ha establert un protocol per evitar contagis i tots els participants, que es van haver de fer un test abans de començar, conviuen com a grup bombolla.

A banda de la covid-19, la campanya d'excavacions ha hagut d'afrontar aquest any un segon obstacle: l'onada de calor. "Les adversitats formen part de la vida i ens adaptem", recalca Carbonell.

Coincidint amb la campanya, s'estan fent visites guiades al jaciment pel públic general. En dues setmanes s'ha superat el mig miler visitants.