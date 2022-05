El festival del Rec.0 Experimental Stores ha donat el tret de sortida als quatre dies de botigues efímeres de marca. Fins al dissabte 14 de maig, 54 adoberies del barri del Rec d’Igualada ofereixen el seus espais a botigues amb roba, sabates i complements d'oferta. Per primera vegada s’incorporen noves formes de consum de moda al Rec.0, com ara un Mercat d’Intercanvi Rec i un nou espai destinat exclusivament a la moda sostenible, a més de diverses propostes amb producció Km.0 que es poden trobar arreu del circuit.

Després de dos anys d’aturada a causa de la pandèmia, aquest dimecres s’ha donat el tret de sortida al festival de pop-up stores de moda més gran d’Europa que se celebra de l’11 al 14 de maig, de 10h a 22h, al barri del Rec de la capital anoienca. La inauguració ha tingut lloc aquest dimecres al matí al Museu de la Pell d’Igualada, un lloc que dona sentit a aquest festival. Els encarregats de posar al punt de partida al festival han set el director d’art de Recstores, Ramon Enrich, el responsable d’espais exteriors de Recstores, Ricard Vila i la dissenyadora i cantant, responsable de la marca infantil Little Lia by Beth, Beth Rodergas.

A les 54 adoberies s'hi instal·len un centenar de marques de moda, des de les més consolidades fins a noves marques sorgides durant la pandèmia, dissenyadors independents, i marques de moda sostenibles amb noves fórmules experimentals.

Sota el lema, “Torna el Rec” el festival presenta novetats, ja que no només incorpora noves marques, sinó que també incorpora noves formes de consum de moda que van més enllà de la venda tradicional, com ara l’intercanvi de roba que es durà a terme el dissabte 14 de maig al Primer Mercat d’Intercanvi del Rec. En aquest sentit, un dels responsables del Rec.0, Ramon Enrich, assenyala que “cal conscienciar la gent de fer un món millor a través de la petita responsabilitat de fer una compra conscient i sostenible”.

A més, el festival també posa al centre les marques socialment i mediambientalment responsables dotant-les d’un espai propi, el Rec + Sostenible. En aquesta edició, Rec.0 retorna oferint una intensa programació de concerts, tots gratuïts, i una oferta gastronòmica que completarà el festival. En aquest sentit, la cantant i responsable d’una marca de moda infantil, la cantant surienca Beth Rodergas, ha explicat que “el Rec no seria el Rec sense les seves foodtrucks i les actuacions que es fan; el Rec no només són botigues, sinó que també és tota la sintonia que s’hi crea”.

Per la seva banda, el director d’art del festival, Ricard Vila, ha plantejat el concepte de “brand hunters”. Els creadors de Rec.0 fa 12 anys que aposten per un festival que barreja conceptes i on hi cap tot allò que té personalitat; grans marques de moda global continuen, en igualtat de condicions, amb marques d’autors/es locals, dissenyadors de moda de producció limitada o persones joves que comencen amb projectes d’autoocupació. Així, hi ha noves marques que tenen l’oportunitat de créixer a través dels recs i l’oferta fel Rec esdevé yna visió àmplia i panoràmica de tot el que passa al món de la moda.

Un festival dins el festival

L’altra gran novetat d’aquesta edició és l’obertura d’un nou espai destinat exclusicament a la moda sostenible i amb valor social, anomenat Rec + Sostenible. Vila s’ha mostrat satisfet per poder “incorporar marques més sostenibles i crear una energia, que el Rec creixi i cada cop hi hagi convocatòries més qualitatives”. Aquest espai està situat a la Sala de les Encavallafes del Museu de la Pell i s’hi concentraran 25 marques que fan producció de proximitat, que treballen amb materials respectuosos amb el medi ambient, i que són responsables amb l’entorn social, econòmic i territorial. Aquest festival compta amb l’aliança estratègica de Rec.0/080 Barcelona Fashion que instal•la pop-up stores dels dissenyadors guanyadors del concurs 080-Rec. A més de la venda, hi haurà un Espai Debat on es faran xerrades i tot tipus d’activitats al voltant de la moda i sostenibilitat.