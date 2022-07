La festa recupera la normalitat amb visites guiades a Cal Maco i a diferents terrats de la ciutat, exposicions, actes tradicionals, concerts, teatre, esports i el piromusical entre d’altres. La festa a l'entorn del dia de Sant Bartomeu, se centre en la setmana del 22 al 29 d’agost. La ciutat recupera totalment la normalitat després de dos anys marcats per les restriccions de la pandèmia de a Covid. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, han estat els encarregats de presentar els principals actes del programa d’aquest any. Ho han fet al terrat de Cal Maco que serà un dels espais que formarà part del recorregut de visites guiades de la Festa Major que aquest any ensenyarà terrats amb vistes privilegiades de la ciutat.

Marc Castells ha explicat que el programa de la festa d’aquest any arriba “amb força i amb la voluntat recuperar i tornar a viure les millors èpoques i dies de celebració de la Festa Major de la nostra ciutat”. Castells també ha explicat que des de l’Ajuntament s’està treballant “per tenir una festa segura i amb espais lliures d’agressions”. Aquest dimecres mateix, ha explicat l’alcalde, s’ha dut a terme una reunió de seguretat pública per prevenir i preparar actuacions que ha comptat amb la participació de la tinent d’alcalde Regidora de Governació i cossos de seguretat. El regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, ha explicat que aquest any, més que mai, “el programa és un mosaic per a tots els públics on no hi faltaran l’entreteniment, la cultura, l’oci ni la tradició”.

Les visites guiades enguany ofereixen un a proposta innovadora de visita a diferents terrats de la ciutat, i com nota destacada la visita del nou Alberg de Cal Maco. La conferència institucional, la durà a terme el Dr. Josep M. Torras i Ribé a la Biblioteca Central sobre el context històric en què Igualada va comprar per 3.000 lliures l’any 1622, el domini que el monestir de Sant Cugat tenia sobre la vila i passà a dependre de l’autoritat del rei i un batlle de la seva pròpia elecció, en substitució del que nomenava el monestir.

Seran un total de 130 activitats que es desenvoluparan al llarg dels dies de la festa amb un total de 44 activitats musicals on destaquen els concerts de La Pegatina; el destacat grup de versions Di-versiones, pel dia de Sant Bartomeu; el “Va parir Tour de Flaix FM”, pel públic més adolescent i les Street Battle Show i Street Sessions Show; els populars Lágrimas de Sangre, seguit de la sessió de Djs We are the Ones al Parc Central amb el millor reggaeton i els hits llatins del moment.

També destaca el tribut a Lady Gaga a cal Font; l’actuació del grup mític dels anys setanta Los Diablos, també a cal Font, i el concert de tarda i ball de nit amb La Principal de la Bisbal el diumenge de la Revetlla de les places. Les sardanes seran amb la Cobla Ciutat de Terrassa, les havaneres amb el grup Ultramar, swing amb Mon Petit Món, la cobla Almogavarenca i el concert de la Banda de Música d’Igualada.

La tradició, present a la festa

Pel que fa als actes tradicionals, n’hi ha un total de setze, els principals amb la participació d'imatgeria de la ciutat. Destaquen la Processó del dimecres 24 d'agost, a les 19 h; La Cercavila Tradicional, el dissabte 27 d'agost, a les 18 h. La cercavila menuda el dilluns 29 d’agost a la tarda. Tornen també els Versots i el Ball parlat de la colla del Ball de Sant Miquel i els Diables d’Igualada i la Passacalle de la vigília del Sant.

Aquest any el correfoc coordinat per Diables d’Igualada serà especial, amb més colles que mai: els Pixapólvora i el drac Bufarot; el Grup Mal Llamp amb el Flameus; els Diables d’Igualada amb la Víbria Jove d’Igualada; el Ball de Sant Miquel i els Diables, d’Igualada, amb les colles convidades del Ball de Diables de Tarragona i el Ball de Diables del Vendrell. El dissabte al vespre els Diables d’Igualada faran el seus versots i ball parlat a la plaça de l’Ajuntament. La Diada Castellera comptarà amb la Colla Joves Xiquets de Valls, Xiquets de Reus i Moixiganguers d’Igualada.

El pregoner de la Festa Major serà el comunicador, guionista i humorista amb vincles amb Igualada, Quim Morales, veu de “L’última hora” del programa El matí de Catalunya Ràdio, que des del balcó de l’Ajuntament farà lectura del pregó i donarà pas a l’espectacle de circ Koselig.

Una de les novetats d’aquest any és el Piromusical Aqualata que retorna a l’Estadi de futbol de les Comes. Per desplaçar-s’hi hi haurà servei de bus gratuït directe des de diferents punts de la Ciutat que es poden consultar al programa d’actes que es repartirà a totes les cases a partir de la setmana vinent.

Els acte programats per la Coll@nada, compten amb un total 37 activitats, i com a novetat, cal tenir en compte que fins el dijous, les activitats nocturnes es traslladen de la plaça Pius XII al pati del Museu de la Pell. Trobareu tota la programació de la Collanada en una pàgina especial al final del programa. També es recuperen després de dos anys sense fer-se, les Barraques de Festa Major del divendres 26 al 28 d’agost al carrer Dr. Joan Mercader, amb el Tast al Rec el divendres, el Rrrrec Festival i el Festival Igualada Rock City 22,.

Per als infants

Les activitats infantils i familiars, compten amb 15 propostes, on destaquen el "Fili busters", de la companyia Mortelo & Manzani (Xarxa); el "Bassal Rock", de la companyia Ambauka, que en cas de restriccions per sequera, duran a terme l’espectacle “De cap per avall”, “La different orchestra” al carrer Sant Jordi, programats per Xarxa Igualada.

Com a actes especials de la Capital de la Cultura Catalana, hi haurà la inauguració de la Petita Biblioteca del Barri de Sant Agustí amb l'espectacle "La petita festa", i els Diàlegs Capitals, també per Festa Major, en que es parlarà de la noció de tradició, amb els antropòlegs Manuel Delgado i la igualadina M. Àngels Trias. També es recuperen els actes dirigits a la gent gran que està en residències, els “Gegants i dracs visiten la Gent Gran".

A la Biblioteca Central es podrà veure l'exposició “Bas d’Igualada, estamper”, un recorregut per la vida i el treball de Pere Bas Vich, que va ser impressor d’Igualada. La mostra estarà comissariada per Teresa Miret. Destaca també la producció de l’Ateneu Igualadí, “La Corte del Faraón” amb més de cent persones entre actors, cantants, ballarins i músics, que pugen a l’escenari del Teatre Municipal l’Ateneu Igualadí per celebrar la història de l’entitat i la ciutat.

Cartell i Estampa del Sant

El cartell de la Festa Major d’enguany ha estat realitzat per en el decurs de la sessió de treball impulsada per l’Escola Municipal de Disseny i Art La Gaspar. La proposta escollida va ser la realitzada per Aina Martín Mora (Igualada, 2002) i David Pérez Rodríguez (Igualada, 2002)que han estudiat Tècnica de CF de Grau Superior de Gràfica Publicitària cursat a l’Escola la Gaspar d’Igualada. El concepte del cartell prové dels orígens d’Igualada i de la seva història. Igualada, denominada anteriorment Aqualata, significa “on el riu s’eixampla”. L’autor de l’Estampa del Sant que es lliura a la sortida de Santa Maria el diumenge dia és obra de Roger Costa Campo (Igualada 1997) graduat en disseny gràfic per la Universitat de Barcelona. Aquest any també es renova el vestuari de la figura del Salero amb teixits més frescos.