L’Ajuntament d’Òdena va rebre dimarts la visita de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, per conèixer de primera mà quines eren les inversions a la comarcal . L’alcalde Francisco Guisado, regidors del consistori i la regidora i diputada provincial Maria Sayavera van acompanyar Marín en la visita, durant la qual va signar el llibre d’honor del municipi. La trobada també va servir a l’Ajuntament per explicar a Núria Marín l’evolució dels projectes que s’han tirat endavant al municipi amb el suport de la Diputació de Barcelona i demanar que continuï la col·laboració entre les dues administracions.

Van parlar del Pla de Barris i el desplegament de nous serveis com el del Servei de Biblioteca Municipal. L'Ajuntament va demanar a la Diputació suport per posar en marxa el projecte d’aula d’estudi autònoma de la biblioteca municipal, atès que el sistema informàtic d’aquesta ha d’estar integrat a la Xarxa de biblioteques de Barcelona.

Núria Marín també va poder conèixer el Pla especial de protecció del Turó del Castell d’Òdena i els projectes de recuperació i consolidació del patrimoni arquitectònic que han executat Ajuntament i Diputació, com la recuperació i consolidació de la Torre de l’Homenatge, un nou accés a la Torre de l’Homenatge o les primeres fases de recuperació consolidació de les restes de les muralles del Castell. També es va posar en valor el fet que, gràcies al Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona, Òdena rebés una direcció arqueològica per, mitjançant els plans d’ocupació municipal, desenrunar i fer tasques de consolidació extraordinàries en espais públics del Turó del Castell.

L’Ajuntament també va demanar a la presidenta que la Diputació continuï col·laborant i invertint en altres actuacions, com la recuperació dels edificis públics ensorrats (antic ajuntament i escoles, Cal Cavallé o antics carrers) o la cerca d’una eina de desenvolupament urbanístic per donar un tractament a tot el sector del Turó i recuperar així totes les estructures que són privades. D’altra banda, el consistori va fer saber a Marín que aquest any necessita el suport de la Diputació per dur a terme un DIES (Diagnosis i estratègies d’urbanisme i regeneració urbana) per poder integrar al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal els canvis derivats del Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena (PDUAECO), i que aquesta petició compta amb una carta de compromís que van signar tots els grups municipals i que el ple va ratificar aquest mes de febrer.