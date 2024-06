Calaf reobre l'espai jove per facilitat la socialització d'aquest col·lectiu

L'espai jove de Calaf ha tornat a obrir les portes. Ha tingut un llarg període de tancament. L'Espai Jove ha estat dissenyat pensant en les necessitats i interessos dels joves de Calaf. Aquest espai ofereix un lloc on poden reunir-se, socialitzar, aprendre i participar en una àmplia gamma d'activitats. El renovat Espai Jove no només representa la recuperació d'un lloc físic, sinó també el renaixement d'un punt de trobada vital per a la comunitat juvenil.

El nou espai ja ha presentat les futures activitats i programes destinats als joves de Calaf. Entre les activitats destacades hi ha la primera assemblea del pròxim dimecres 19 de juny a les 18 h, on es compartiran les necessitats i motivacions dels assistents, i es plantejarà la creació d’un consell de joves en els mesos vinents. A més, l'Espai Jove oferirà regularment assessories juvenils, on els joves podran sol·licitar acompanyament i informació sobre feina, estudis, habitatge i emocions. En col·laboració amb la coordinadora d’igualtat i diversitat de l’Ajuntament, Laura Delmàs, es crearà un espai no mixt cada dos dilluns perquè les noies de la vila disposin d’un entorn segur de cohesió.

L’horari d’obertura de l’Espai Jove és els dilluns i dimecres de 15 a 18 h. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari s'amplia, estant obert també de dilluns a dijous de 10 a 14 h.