EUiA d’Igualada expressa el seu suport a una aliança d’esquerres al municipi
L’Organització ha manifestat la constitució d’un espai ampli i plural de les esquerres igualadines per tal de fer front a l’auge de l’extrema dreta
Regió7
L’assemblea local d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) ha fet públic el seu suport a la iniciativa de construir una aliança d’esquerres a Igualada per les pròximes eleccions municipals del 2027. L’organització incideix en la necessitat de continuar avançant en la constitució d’un espai ampli i plural de les esquerres igualadines per respondre als reptes dels veïns i les veïnes.
EuiA va manifestar en una assemble local del passat divendres que “la gent d’Igualada necessita polítiques al servei de les classes populars i per això cal posar fi a l’alcaldia de Marc Castells”.
Considera que l’avenç de l’extrema dreta és “un perill real al qual fer front“. En aquest sentit, afirmen que “només l’entesa de les forces d’esquerres i la complicitat de la societat organitzada serà capaç de donar solucions a la situació actual”, tot situant la necessitat d’ERC, Poble Actiu i Comuns com a actors que acabin participant en aquest front i “sumar-hi esforços”. Conclouen que “és el moment per seguir treballant, de manera constructiva”.
