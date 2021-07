Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 8.524 kg de tèxtil usat a Sant Joan de Vilatorrada durant el primer semestre del 2021 per a donar-los una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclat. La recollida selectiva de residu tèxtil representa un augment del 29% respecte els primers sis mesos de l’any passat (6.607 kg).

Els donants han revisat l’armari i han dipositat als contenidors de la Fundació la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen. Les més de vuit tones recuperades per Humana equivalen a 38.400 peces de roba que seran reutilitzades o reciclades i veuran perllongat el cicle de vida útil.

La regidora de Cooperació i Ciutadania, Elia Tortolero, afirma que «és important seguir treballant en polítiques de reciclatge i de respecte al medi ambient. Cal que cada vegada més ens conscienciem de consumir amb responsabilitat. Donar segones oportunitats a la roba que ja no utilitzem no només representa una reducció sobre menys tones de CO₂ emeses a l’atmosfera sinó que també genera llocs de treball, i els beneficis que s'obtenen es destinen a iniciatives socials».

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, a través de la regidoria de Cooperació i Ciutadania i Humana Fundación Pueblo para Pueblo, fa anys que treballa en aquesta iniciativa i el projecte segueix en creixement a dia d’avui. Tortolero assegura que «és molt important la implicació de les nostres veïnes i veïns que col·laboren per donar una segona vida al seu tèxtil usat».

Aquesta gestió implica un doble benefici. El primer és ambiental perquè en redueix la generació de residus i evita que acabin en un abocador. La recuperació del residu tèxtil durant el primer semestre representa un estalvi de 27 tones de CO2 no emeses a l'atmosfera.

El segon benefici és social, ja que consisteix en la creació d’ocupació verda. Humana genera un lloc de treball per cada 30.000 kg de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen a iniciatives socials. «Quan aprofitem al màxim el residu tèxtil en donar-li una segona vida, convertim aquest residu en un recurs i li donem una finalitat social», afirma Àgata Soler-roig, responsable de l’àrea de Recollida d’Humana a Catalunya. Assegura també que «els articles que es recuperen són un actiu que, gestionats acuradament, es converteixen en motor d’ocupació i de generador de fons per a la cooperació al desenvolupament a l’hemisferi Sud i de suport local al nostre país. Per tot plegat, estem molt agraïts a la ciutadania per la seva solidaritat».

La destinació de la roba usada

La principal destinació de la roba dipositada en els contenidors d’Humana és la planta de preparació per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i una petita part es ven a empreses de reutilització i reciclatge. El 54% de les peces tractades es destina a la reutilització, el 14% mitjançant les botigues de moda sostenible d’Humana i el 40% s'exporta, principalment a l’Àfrica per a comercialitzar-la, fer accessible la roba als països menys desenvolupats i generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.

El 37,5% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge perquè elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d'automoció). L’1,5% són residus impropis (plàstics, cartons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents. El 7% no es pot reutilitzar, ni reciclar, ni valorar energèticament i s'envia a un centre de tractament de residus per a disposició final.