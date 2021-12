Un total de 20 nens i nenes de Santpedor representaran els interessos dels infants del municipi pel curs 2021-2022. La capella de Sant Andreu ha donat la benvinguda als nous membres del Consell dels Infants i també s’ha fet un agraïment als antics consellers i conselleres per la tasca duta a terme el curs passat, on el Consell es va reunir majoritàriament per via telemàtica a causa de la pandèmia.

La regidora d’infància i joventut, Roser Llobera, ha assegurat que «el Consell dels Infants és una eina essencial a Santpedor per fomentar la participació dels més petits i conèixer de primera mà les seves necessitats i inquietuds». A l’acte de constitució del Consell dels Infants han pres possessió del càrrec els alumnes de les escoles del municipi que enguany seran els representants. De cinquè hi ha la Laia i la Meritxell de l’Escola la Serreta; l’Aina i el Pau de la Llissach; la Tanit, la Núria, el Martí i el Gerard de la Riu d’Or i la Júlia i el Jofre de l’Escola Municipal de Música. I continuen la tasca els alumnes que van ser escollits el curs passat i que enguany cursen 6è: l’Arnau i l’Arlet de La Serreta; la Nia i el Guillem de l’Escola Llissach; la Clara, el Vlad, l’Abril i l’Alan de la Riu d’Or i la Muntsa i l’Alexia de l’Escola Municipal de Música.