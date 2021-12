La sala de plens de l’Ajuntament de Súria va tornar a acollir aquest cap de setmana passat l’acte d’obertura de la Festa de Santa Bàrbara, patrona de la mineria, després del parèntesi de l’any passat a causa de la pandèmia. El programa d’actes també va incloure diferents activitats a la plaça de Sant Joan, i seguirà el proper dissabte 4 de desembre, diada de santa Bàrbara.

En el transcurs de l’acte d’obertura de la Festa, l’alcalde Albert Coberó es va congratular de la represa de la major part d’actes de la celebració, i va agrair al comitè d’empresa d’ICL l’organització d’aquesta festivitat. El batlle surienc va destacar la importància de la mineria per a la vila, recordant que la història de Súria «està absolutament vinculada» al sector des de tots els punts de vista.

El president del comitè d’empresa, David Sibila, va compartir la satisfacció per «tornar» al saló de sessions de la Casa de la Vila, després del parèntesi provocat per la pandèmia. David Sibila va remarcar que «som un poble amb més de cent anys de tradició minera i és important que puguem reprendre la Festa de Santa Bàrbara».

Enguany, l’obertura institucional de la Festa va estar centrada en el patrimoni documental de l’empresa ICL i de les seves antecessores en l’explotació del jaciment potàssic. El tema va ser desenvolupat per Jaume Boladeres, de l’empresa especialitzada C-DOC, qui va explicar que el patrimoni documental de les mines de Súria «té moltes potencialitats» i cal preservar-lo perquè és un testimoni històric «fonamental». L’acte va comptar amb la presència de membres de la corporació municipal i del comitè d’empresa d’ICL, així com altres persones vinculades al sector.

El comitè d’empresa d’ICL-Súria ha organitzat per dissabte la Festa de Santa Bàrbara, que començarà a 2/4 de 9 del matí amb la tronada i ofrena en record de tots els miners al Monument a la Mineria. De 9 a 11, es farà l’esmorzar i activitats lúdiques per als treballadors, caminada popular, BTT, sortida motera, pàdel i futbol, al Parc Municipal Macary i Viader. A les 11, hi haurà missa en honor a Santa Bàrbara a l’Església Parroquial de Sant Cristòfol i, a les 12, un aperitiu col·lectiu, concert del grup musical La Trup Duet i sorteig de regals per als treballadors i treballadores d’Iberpotash-Súria a les pistes de l’Escorxador.

Cardona també es prepara per Santa Bàrbara

El municipi de Cardona ja té programats els actes de Santa Bàrbara. Com cada any, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal acollirà l'acte institucional que començarà a les 12. Després dels parlaments es farà l'ofrena al monument al miner i s’encendrà la flama del memorial i es llançaran 77 salves en memòria dels miners que hi van perdre la vida. En acabar, hi haurà una actuació musical a càrrec de l’Escola Municipal de Música Musicant.

Acte seguit, s’inaugurarà el nou audiovisual «Ànima Minera» a l'antiga sala de màquines del pou Alberto. L’acte és obert a tothom i està organitzat per l'Ajuntament de Cardona i la Fundació Cardona Històrica.